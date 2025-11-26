Farioli antecipa duelo equilibrado frente ao Nice

O FC Porto é 14º classificado da Liga Europa com sete pontos e quer regressar às vitórias na competição, depois do empate a uma bola em Utrecht e da derrota com Nottingham Forest. Os dragões venceram as duas primeiras jornadas, na deslocação à Áustria frente ao Red Bull Salzburgo (0-1) e no jogo do Dragão contra o Estrela Vermelha (2-1).



Com quatro derrotas em quatro jornadas, a equipa francesa, adversária do FC Porto, ocupa o penúltimo posto na tabela classificativa, acima do Rangers, adversário do SC Braga esta quinta-feira.



Sobre um clube que orientou em 2023/24 e que bem conhece, Farioli falou numa “boa equipa”, que merece respeito independentemente das fragilidades que atravessam: “É apenas um momento, não é uma equipa em dificuldades”.



O técnico dos dragões comentou na antevisão do encontro a contar para a quinta jornada da fase de liga da Liga Europa o regresso de Froholdt e Bednarek. Feliz pelos últimos dias de trabalho e por “ter toda a gente disponível para ajudar”, o treinador italiano não avançou que jogadores vão estar no onze inicial.



Farioli abordou ainda a possibilidade de Gabri Veiga e Rodrigo Mora jogarem juntos quando for o “momento ideal”, mas garantiu que “a equipa está à frente de tudo e o mais importante é ganhar jogos”.



Este é o segundo encontro entre Nice e uma equipa portuguesa esta temporada, depois de, em agosto, ter caído às portas da Liga dos Campeões, na terceira eliminatória de acesso à competição, frente ao Benfica.



FC Porto-Nice joga-se às 17h45 desta quinta-feira, no Estádio do Dragão. O árbitro esloveno Matej Jug é o juiz do encontro e apita um jogo dos dragões pela terceira vez na carreira.