Farioli antevê jogo "muito exigente" contra Gil Vicente





(Com Lusa)

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 19.ª jornada do campeonato nacional, o técnico italiano elogiou o percurso dos minhotos, destacando não apenas os resultados, mas sobretudo a qualidade das exibições. “É uma equipa que consegue ser perigosa de várias maneiras e joga um futebol muito bom, com algumas parecenças com o nosso”, afirmou.Faroli sublinhou ainda a intensidade física do Gil Vicente, alertando para a exigência do duelo: “Em alguns parâmetros, até correm mais do que nós. Precisamos de estar prontos para isso e espero que esse esforço físico se veja no jogo”.O treinador dos ‘dragões’ mostrou-se pouco surpreso com a postura anunciada por César Peixoto, que afirmou que a equipa não irá abdicar de jogar.“Sem dúvida. É como jogaram sempre. Na primeira volta foi ela por ela e amanhã (segunda-feira) espero novamente o mesmo”, disse, antecipando um jogo aberto e sublinhando a importância do apoio dos adeptos.Sobre o momento de Samu, que falhou um penálti no último encontro da Liga Europa, frente ao Plzen, Faroli defendeu a reação emocional do jogador, que terminou o encontro em lágrimas: “Não somos robôs nem máquinas, somos humanos. O facto de estar triste diz muito do compromisso dele”.Faroli confirmou ainda que Froholdt deverá estar disponível, elogiando a evolução do jovem médio.“Está a dar um passo em frente na compreensão do jogo, com mais liderança e carisma. Estou muito feliz com o que está a fazer”, concluiu.O encontro entre FC Porto, líder isolado do campeonato, com 52 pontos, e Gil Vicente, quarto classificado, com 31, relativo à 19.ª jornada, realiza-se pelas 20:15 de segunda-feira, no Estádio do Dragão, e será dirigido por António Nobre, da associação de Leiria.