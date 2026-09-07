FC Porto
Liga dos Campeões
Farioli aponta próximo adversário como "um dos principais candidatos" a vencer a Champions
Francesco Farioli reconheceu que o Manchester City, adversário inaugural da Liga dos Campeões de futebol, como um dos principais candidatos à conquista da prova. O treinador do FC Porto chega pela primeira vez à prova milionária.
Na antevisão ao primeiro encontro da fase de liga da Liga dos Campeões, marcado para a próxima terça-feira, o técnico dos dragões disse esperar muitas dificuldades, mas apontou que, em terreno próprio, o atual campeão português tem mais hipóteses.
"Vamos defrontar um dos principais candidatos ao título. (...) Com Maresca estão num novo ciclo. Vamos dar o nosso melhor, sabendo que, sempre que jogamos no Dragão, algo especial pode acontecer", analisou Farioli na conferência de antevisão.
O embate frente ao vice-campeão inglês marca a estreia do treinador na Liga dos Campeões, aos 37 anos, um motivo de orgulho que chega no "momento certo", considera.
O FC Porto defronta o Manchester City na terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da ronda inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões, sob arbitragem do polaco Szymon Marciniak.
"Vamos defrontar um dos principais candidatos ao título. (...) Com Maresca estão num novo ciclo. Vamos dar o nosso melhor, sabendo que, sempre que jogamos no Dragão, algo especial pode acontecer", analisou Farioli na conferência de antevisão.
O embate frente ao vice-campeão inglês marca a estreia do treinador na Liga dos Campeões, aos 37 anos, um motivo de orgulho que chega no "momento certo", considera.
"Esta manhã, estávamos a rir-nos na reunião que fazemos sobre as boas e as más notícias. As más são que teremos de correr muito. As boas são que temos pernas e pulmões suficientes para o fazer. Podemos fazer uma grande exibição contra um adversário que é física e tecnicamente um dos melhores do mundo", assegurou.
Apesar de não ter disponíveis Froholdt, cumpre o protocolo de recuperação gradual da UEFA após lesão, e Bednarek, afastado por castigo, Farioli tenta desvalorizar as ausências, que considera uma boa oportunidade para o grupo mostrar o seu valor.
O técnico admite que os recentes reforços ainda não estão na melhor forma física, mas admite que é necessário mitigar as ausências.
O técnico admite que os recentes reforços ainda não estão na melhor forma física, mas admite que é necessário mitigar as ausências.
Na antevisão, Diogo Costa falou sobre a sua permanência no FC Porto e confirmou a possibilidade de vestir as mesmas cores até ao final da carreira.
O FC Porto defronta o Manchester City na terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da ronda inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões, sob arbitragem do polaco Szymon Marciniak.
c/ Lusa
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