Farioli aponta próximo adversário como "um dos principais candidatos" a vencer a Champions





"Esta manhã, estávamos a rir-nos na reunião que fazemos sobre as boas e as más notícias. As más são que teremos de correr muito. As boas são que temos pernas e pulmões suficientes para o fazer. Podemos fazer uma grande exibição contra um adversário que é física e tecnicamente um dos melhores do mundo", assegurou.





Apesar de não ter disponíveis Froholdt, cumpre o protocolo de recuperação gradual da UEFA após lesão, e Bednarek, afastado por castigo, Farioli tenta desvalorizar as ausências, que considera uma boa oportunidade para o grupo mostrar o seu valor.



O técnico admite que os recentes reforços ainda não estão na melhor forma física, mas admite que é necessário mitigar as ausências.





Na antevisão, Diogo Costa falou sobre a sua permanência no FC Porto e confirmou a possibilidade de vestir as mesmas cores até ao final da carreira.







O FC Porto defronta o Manchester City na terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da ronda inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões, sob arbitragem do polaco Szymon Marciniak.





c/ Lusa

, aos 37 anos, um motivo de orgulho que chega no "momento certo", considera.