Farioli aponta próximo adversário como "um dos principais candidatos" a vencer a Champions

Farioli aponta próximo adversário como "um dos principais candidatos" a vencer a Champions

Francesco Farioli reconheceu que o Manchester City, adversário inaugural da Liga dos Campeões de futebol, como um dos principais candidatos à conquista da prova. O treinador do FC Porto chega pela primeira vez à prova milionária.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Estela Silva - Lusa

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Na antevisão ao primeiro encontro da fase de liga da Liga dos Campeões, marcado para a próxima terça-feira, o técnico dos dragões disse esperar muitas dificuldades, mas apontou que, em terreno próprio, o atual campeão português tem mais hipóteses.

"Vamos defrontar um dos principais candidatos ao título. (...) Com Maresca estão num novo ciclo. Vamos dar o nosso melhor, sabendo que, sempre que jogamos no Dragão, algo especial pode acontecer", analisou Farioli na conferência de antevisão. 


O embate frente ao vice-campeão inglês marca a estreia do treinador na Liga dos Campeões, aos 37 anos, um motivo de orgulho que chega no "momento certo", considera.

"Esta manhã, estávamos a rir-nos na reunião que fazemos sobre as boas e as más notícias. As más são que teremos de correr muito. As boas são que temos pernas e pulmões suficientes para o fazer. Podemos fazer uma grande exibição contra um adversário que é física e tecnicamente um dos melhores do mundo", assegurou.

Apesar de não ter disponíveis Froholdt, cumpre o protocolo de recuperação gradual da UEFA após lesão, e Bednarek, afastado por castigo, Farioli tenta desvalorizar as ausências, que considera uma boa oportunidade para o grupo mostrar o seu valor.

O técnico admite que os recentes reforços ainda não estão na melhor forma física, mas admite que é necessário mitigar as ausências.

Na antevisão, Diogo Costa falou sobre a sua permanência no FC Porto e confirmou a possibilidade de vestir as mesmas cores até ao final da carreira. 


O FC Porto defronta o Manchester City na terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da ronda inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões, sob arbitragem do polaco Szymon Marciniak.

c/ Lusa
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