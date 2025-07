Farioli apresentado como treinador do FC Porto

Sobre as expectativas tem e como vê esta oporunidade respondeu: "Não me conhecem bem, mas sou muito apaixonado, quero representar uma equipa com esta mentalidade e este espírito. Nos treinos vamos ter padrões claros e elevados, não temos tempo para perder nada, queremos ganhar e ter sucesso. Temos de estar ao mais ato nível".





Questionado sobre se conhece a dimensão do desafio que tem pela frente afirmou: "Tenho consciência disso. O presidente foi muito claro, não escondeu nada. Claro que há o mercado. Gosto de dar uma oportunidade a todos, de se expressarem. Tenho a minha ideia, mas não quero chegar com preconceitos. Quero avaliar e ser direto na minha avaliação".







A propósito do reforço do plantel referiu: "Temos uma ideia clara das posições que precisamos de melhorar. Como já disse, tive muitas surpresas, por vezes temos a ideia que um jogador não consegue chegar a um determinado nível e acaba por ser o melhor no final da época. Outros podemos adorar logo e precisam de mais tempo para chegarem ao ponto que queremos".





E sobre o objetivo máximo que tem pela frente afirmou: "Sinto-me confortável em trabalhar e trabalhar. Esse é o caminho. As pessoas que vêm comigo e as que conheci no clube mostram-se comprometidas com este projeto, tive todo o apoio. Estamos todos juntos para conseguir o melhor para o FC Porto".









"Para nós é um provilégio estar aqui a representar um clube icónico em Portugal e na Europa. Tudo avançou muito rápido, temos muito trabalho para fazer e avançamos desde o primeiro momento com ambição, temos muitos objetivos. É o sítio certo e a fase certa para a próxima fase da minha carreira. Temos muita ambição e desejo de provar a nossa paixão, de recuperar a mentalidade que queremos ver nesta equipa e devolver o FC Porto ao seu lugar".