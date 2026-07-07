Farioli diz que o FC Porto "começa do zero" na defesa do título nacional

Uma semana após o arranque dos trabalhos de pré-temporada, o técnico italiano mostrou-se satisfeito por reencontrar um grupo que já conhece bem, mas rejeitou qualquer ideia de continuidade automática, sublinhando a necessidade de reconstruir as bases da equipa desde o início.

"Começamos do zero, o que passou já está feito. As lições da época passada devem alertar-nos. Também ninguém pensava que íamos conquistar tão depressa o que conseguimos. Mas faz parte da história, os troféus estão no museu. Temos uma maior responsabilidade por partirmos como campeões, mas temos de manter o espírito, o ADN de luta que caracteriza o FC Porto historicamente", afirmou aos jornalistas, em zona mista, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.

Os `azuis e brancos` abriram os primeiros 15 minutos do treino à comunicação social, com Farioli a prestar declarações antes da sessão de trabalho, que não contou com os sete internacionais que regressaram na segunda-feira.

Froholdt, Bednarek, Kiwior, Pietuszewski, Rosario, Prpic e Zaidu cumpriram um plano de readaptação ao esforço e treinaram durante a manhã, à parte do restante grupo.

Nesta fase inicial, o FC Porto tem privilegiado a recuperação dos seus princípios fundamentais da sua ideia de jogo, antes de introduzir novas nuances táticas.

"Conhecemos os jogadores em detalhe. É, de alguma forma, uma vantagem já termos um ano de trabalho juntos. Quando nos conhecemos tão bem, existe o perigo de entrarmos em piloto automático, o que queremos evitar. Começámos o nosso conceito do zero, porque os jogadores estiveram fora umas semanas. Nesta primeira semana, vamos ao básico para depois construir o nosso processo e adicionar coisas novas", explicou.

Farioli elogiou ainda a condição física apresentada pelo plantel no regresso ao trabalho, considerando que os jogadores aproveitaram bem o período de férias para recuperar e preparar a nova época, e apontou já à conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Torreense, em 01 de agosto.

"Voltaram todos em grande forma. Isto é só uma pequena parte do que fazemos, mas demonstra que os jogadores tiveram umas boas férias para recuperar e trabalharam bem para abordarem a pré-época da melhor forma e para lutarem pelos títulos, a começar pela Supertaça, que está aí à porta", destacou.

O treinador explicou que as recuperações de Samu e Vasco Sousa continuam a evoluir favoravelmente, embora o avançado espanhol internacional espanhol ainda esteja mais longe de regressar à competição: "Não nego que estou muito surpreendido com a evolução do Samu, mas temos de ser realistas e as evidências científicas são muito claras acerca do tempo de recuperação".

O FC Porto prossegue a preparação no Olival antes de estagiar em Burton upon Trent, em Inglaterra, entre 13 e 18 de julho, quebrando um ciclo de duas temporadas com estágio na Áustria.

Durante esse período, os `dragões` ficarão instalados no St. George`s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando àquele complexo pela primeira vez desde a época 2014/15, então sob o comando do espanhol Julen Lopetegui.