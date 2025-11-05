Farioli diz que o Utrecht é mais forte do que indica a tabela classificativa

Depois da derrota no último desafio europeu diante do Nottingham Forest (2-0), os 'azuis e brancos' pretendem retomar a senda dos triunfos, na quinta-feira, em encontro no terreno do Utrecht, uma equipa que ainda não pontuou ou apontou qualquer golo na competição.



Apesar do arranque em falso do adversário, o treinador portista não 'embandeira em arco' e reconhece valor a um adversário que bem conhece dos confrontos na última temporada, quando orientava o Ajax.



"Se olharmos para a tabela classificativa hoje, podemos ter uma ideia errada do que é esta equipa. Na última época, competiram muito bem, até ao fim, e acabaram em quarto. Este ano, a estrutura é a mesma e trouxeram jogadores muito interessantes para a equipa. Têm muita qualidade nos flancos, um avançado de topo [Sébastian Haller] e um treinador com muita experiência. É um adversário que irá exigir muito de nós", explicou, na conferência de imprensa de antevisão à partida.



A difícil vitória frente ao Sporting de Braga no passado domingo (2-1), a mais exigente do ponto de vista físico de toda a temporada, segundo o treinador, não impedirá a equipa de se apresentar na sua melhor versão, mas poderá obrigar a algum tipo de gestão.



"Fizemos um grande jogo com o Sporting de Braga, o maior do ponto de vista físico, com a equipa a correr 25 quilómetros coletivamente, foi muito exigente. Temos de gerir algumas situações, mas queremos ir com o melhor 'onze'. Queremos o maior número de pontos e assim garantir a qualificação o mais depressa possível", garantiu o técnico italiano.



Ainda a propósito o jogo da última jornada do campeonato, Farioli pronunciou-se sobre a polémica em torno do alegado episódio de coação sobre o árbitro Fábio Veríssimo, subscrevendo a tese defendida pelos 'dragões' no comunicado publicado na terça-feira.



"A equipa está noutra página e noutro livro, que é a Liga Europa. Vamos deixar esse capítulo de lado durante um tempo. O sentimento do clube é muito claro, e não é só sobre o jogo com o Sporting de Braga. O comunicado do clube foi taxativo e eu subscrevo todas as suas palavras. Tenho toda a confiança no presidente e na direção para tratarem disto no local certo e com as pessoas certas para que tudo se resolva", comentou.



Em regresso aos Países Baixos, onde treinou o Ajax na última época, Farioli deixou uma mensagem de apreço aos adeptos do emblema de Amesterdão e recordou que nunca conseguiu vencer o Utrecht, tendo saído goleado do último duelo frente à equipa treinada por Ron Jans (4-0).



"Tivemos a mesma ideia, eu trouxe-lhe uma garrafa de vinho e estava na esperança que ele bebesse antes do jogo para que as táticas dele não funcionassem. Na última época, foi um dos poucos adversários que não consegui vencer nos dois jogos que disputámos, portanto espero que um bom vinho português nos ajude a conseguir os resultados que queremos", ironizou.



Ademais, o técnico explicou a não convocatória de Zaidu na última partida pela maior polivalência de Martim Fernandes nas duas laterais e garantiu que o nigeriano será titular no encontro de quinta-feira.



Ao seu lado, o extremo Borja Sainz, que, no domingo, saiu do banco para marcar o golo da vitória portista, também participou na conferência de imprensa.



O espanhol garantiu que o tento marcado frente ao Sporting de Braga não foi nenhum tipo de resposta a opiniões mais críticas e que se foca apenas em cumprir as ordens do treinador.



"A equipa está muito bem, vimos de uma vitória frente ao Sporting de Braga, numa partida difícil, e temos trabalhado bem durante a semana. Eu trabalho todos os dias para cumprir o que o treinador e a equipa técnica me pedem. Não dou importância ao que se passa de fora, não são essas pessoas que me dão de comer. Centro-me na minha equipa", concluiu o jogador.



No Estádio Galgenwaard, na quinta-feira, o FC Porto, 15.º classificado da Liga Europa, com seis pontos, defronta o Utrecht, 35.º, sem qualquer ponto, a partir das 18:45 (17:45 em Lisboa), com arbitragem do escocês John Beaton.

