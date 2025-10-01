Farioli espera "grande desafio" frente ao Estrela Vermelha

"Um grande desafio, frente a uma grande equipa, com uma excelente história. Será certamente um grande desafio, principalmente frente a um adversário como este. Temos de ser fortes em termos coletivo. O adversário tem muito talento e nós temos de estar preparados", disse o técnico italiano, em conferência de imprensa, no Olival.



Com três jogos em seis dias, Farioli admitiu que pode fazer alterações na equipa: "A gestão do grupo é muito importante, principalmente quando jogamos três jogos num espaço de seis dias. Claro que o esforço é diferente do habitual. Mas já trabalhámos há alguns meses para estarmos preparados para este período. Ter pernas frescas e a mente limpa será certamente importante."



Questionado sobre os jogadores com menos utilização, o treinador portista garantiu confiança em todos.



"Nas últimas semanas, o grande contributo surgiu até dos jogadores que têm entrado desde o banco. Isto diz muito do trabalho que temos desenvolvido e também do compromisso de todos os jogadores. Amanhã (quinta-feira), quando os jogadores souberem o 'onze' terão de dar tudo -- aqueles que entram de início -- e os que entram desde o banco também", frisou.



O treinador lembrou ainda o jogo em Arouca como reflexo da identidade do grupo, reforçando que a postura é para manter até ao fim.



"Para mim, o jogo em Arouca provou muito bem como funciona o caráter do grupo. Um grande exemplo disso mesmo é quem está aqui ao meu lado. Já jogou como lateral, depois como central e finalmente como médio. Depois da expulsão fomos rápidos a marcar um golo. A reação dos jogadores foi fantástica e queremos que assim se mantenha, isto se quisermos manter a nossa ambição ao mais alto nível", disse.



Farioli abordou ainda o regresso do argentino Nehuén Pérez, a recuperar de uma cirurgia ao tendão de Aquiles: "Estavam todos contentes pelo regresso do Nehuén. Os jogadores estavam contentes. Teve um grande discurso ao plantel. Há duas ou três semanas, pedi-lhe para gravar um vídeo de boa sorte aos colegas e ele fê-lo. Está a encontrar uma outra forma de ajudar o grupo. Há compromisso de todo o grupo e estamos muito contentes pelo regresso dele."



Sobre as declarações do avançado sérvio Aleksandar Pesic, que revelou ter recomendado Farioli ao Estrela Vermelha há dois anos, o treinador recordou a ligação de ambos.



"Temos grandes recordações juntos. Marcou muitos golos no período em que estivemos juntos na Turquia. Tenho a certeza que terá grandes memórias do tempo em que estivemos em Istambul. Tem feito boa promoção sobre mim nos clubes para onde vai. As coisas acabaram por ir em direções diferentes, não só para ele como para mim também. O mais importante é ser sempre bem recordado pelos meus jogadores e termos uma boa ligação humana", concluiu.



O FC Porto recebe o Estrela Vermelha na quinta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.

