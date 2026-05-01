Farioli garante que não está focado nas celebrações

A uma vitória de garantir matematicamente o 31.º campeonato, o técnico diz ter "consciência" da importância do encontro de sábado, mas alerta para a necessidade de o encarar com seriedade e sobreaviso, relembrando o recente empate do Sporting frente ao Tondela (2-2)."Temos a consciência daquilo que o jogo de amanhã [sábado] pode significar, mas o nosso foco tem de estar no jogo e não a pensar em celebrações. O que aprendemos com os resultados desta semana é que os jogos não acabam até ao final", disse, em conferência de imprensa, no Olival.Os 'dragões' podem sagrar-se campeões ainda antes de entrarem em campo, caso o Benfica, segundo classificado, perca diante do Famalicão, que termina minutos antes do compromisso dos 'azuis e brancos'. Se as 'águias' empatarem, basta aos portistas replicar o resultado."O único cenário que temos em mente é o nosso jogo. O que acontecer antes dele não muda em nada o nosso desejo de ganhar. Conto que os próximos três jogos sejam encarados com uma excelente atitude", expressou Farioli.Segundo o treinador, o Alverca merece "respeito e crédito" pela sua temporada de regresso ao principal escalão do futebol português, numa altura em que ocupa a nona posição, já com a manutenção assegurada."Não têm nada por que jogar, mas vão querer mostrar num grande palco o que têm feito esta época. Mudaram muitos jogadores, mas existe uma identidade e há muita qualidade. Têm quatro ou cinco jogadores que podiam jogar nas cinco principais equipas em Portugal", analisou.Triunfando nas três rondas por disputar, o Farioli poderá ainda igualar o recorde pontual da I Liga (91), que pertence ao FC Porto de Sérgio Conceição, em 2021/22, constituindo um "potencial objetivo" após ser atingido o troféu."É um potencial objetivo, mas, para lá chegar, ainda nos faltam dar alguns passos. Queremos fazer tudo o que for possível para que esse percurso seja possível até ao fim. Mas estamos em 'modo Alverca'. Enquanto falo aqui, os jogadores e o 'staff' estão a preparar detalhes do jogo", insistiu.Para o duelo, Samu, Nehuén Pérez e Luuk de Jong mantêm-se indisponíveis por lesão, enquanto Zaidu já foi dado como apto.No final da conferência de imprensa, Farioli acedeu aos pedidos de fotos e autógrafos de várias dezenas de adeptos, que, em clima de euforia generalizada, aguardavam a saída do treinador e dos jogadores à porta do Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa.O FC Porto, líder da I Liga, com 82 pontos, recebe o Alverca, nono, com 38, a partir das 20:30 de sábado, sob arbitragem de David Rafael Silva, em encontro da 32.ª ronda.