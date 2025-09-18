Farioli pede foco no Rio Ave e alerta para calendário difícil

“Nestes dias falámos muito sobre isso, especialmente com o Arouca [sobre o adiamento do jogo]. A posição do clube é clara, não ajuda qualquer clube português. Vai criar problemas. Tentaremos encontrar soluções, o grupo está pronto, toda a gente quer lutar”, afirmou Farioli.



Sobre o adversário de sexta-feira, o técnico antecipou dificuldades: “Equipa complicada, mudou de dono, vão mostrar o espírito de Mariakis. Tem um grande treinador, que na última época esteve muito bem. Têm ferramentas para nos criar problemas, analisámo-los, tentámos preparar o jogo da melhor forma possível, fizemos o nosso trabalho, mas isso é só uma parte. Temos de estar preparados e ser competitivos”.



No ponto de situação clínico, o técnico revelou que William Gomes e Martim Fernandes estiveram no treino de hoje, com o primeiro “a ter 99% de hipóteses” de integrar a convocatória, enquanto o segundo “será reavaliado na sexta-feira”.



Sobre a possível chegada de José Mourinho ao Benfica e a presença do treinador no Estádio do Dragão na semana passada, Farioli escusou-se a alongar: “Foi um treinador importante no FC Porto, para a história, mas não falei com ele”.



“Não tenho de comentar a carreira do mister Mourinho. É uma referência para o futebol português, para muitos treinadores e para mim, mas não vou fazer comentários sobre algo que não é oficial. Nem tenho de comentar o que não diz respeito ao FC Porto. Mas admiro o que fez”, sublinhou.



Em relação ao reordenamento do calendário, com o encontro com o Arouca a ser adiado para o dia seguinte, Farioli voltou a recentrar a atenção: “Vamos ver o que acontece, vamos tentar estar prontos para jogar. O meu foco agora é o Rio Ave e colocar todo o ruído para trás das costas, porque a prioridade é o FC Porto no presente e esse presente é o Rio Ave”.



A recente contratação portista, o extremo franco-marfinense Yann Karamoh, Farioli revelou já o conhecer “há três ou quatro anos”.



“Ainda não mostrou o seu melhor, mas estou confiante que pode ajudar o FC Porto, tanto na equipa principal como na equipa B. É alto, tem muita força, mas, para estar na sua melhor forma, vai precisar de mais alguns dias”.



Ainda sobre o mercado, Farioli admitiu a possibilidade de chegar um defesa-central: “O clube e o presidente têm trabalhado nisso, quem chegar tem de preencher certos requisitos, não vamos fazer uma transferência em pânico. Temos a oportunidade de recuperar alguns jogadores e entre eles vão encontrar a solução certa".



O FC Porto, líder do campeonato, com 15 pontos, desloca-se esta sexta-feira a Vila do Conde para defrontar, às 20:15, o Rio Ave, no 15.º lugar, com três pontos, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, que será arbitrado por Anzhony Rodrigues, da AF Madeira.

