Farioli pede "muita concentração" e alerta para "última bala" do Malmö

Francesco Farioli reconheceu dificuldades na preparação do jogo devido à ausência de competição recente dos suecos e à mudança técnica operada no clube.



"Não é uma tarefa fácil preparar um jogo com uma equipa que não tem jogado nos últimos tempos. Temos diferentes planos, diferentes cenários", afirmou, destacando ainda a importância do apoio das bancadas: "Com um estádio cheio teremos o empurrão necessário".



Apesar da vantagem pontual na classificação, Farioli vincou que nada está decidido: "Quando o jogo começar estará 0-0 e eles não têm nada a perder, o que é sempre complicado", disse.



Na antevisão, o técnico abordou ainda o mercado de janeiro, revelando contacto diário com a direção e a necessidade de criatividade para suprir as ausências prolongadas de Nehuén Pérez e De Jong. "Estamos a avaliar diferentes possibilidades. Não será possível cobrir todas as posições, mas encontraremos as melhores soluções", salientou.



Farioli comentou também a atitude da equipa, recordando a reação mostrada em Tondela e rejeitando a perceção de que vencer se tornou simples. No final, deixou um apelo direto e em português aos adeptos: "É ainda mais importante que haja união. À família portista: juntos contra todos".



O FC Porto recebe, às 20:00 de quinta-feira, os suecos do Malmö, em jogo da sexta jornada da Liga Europa, que será arbitrado por Rohit Saggi (Noruega).

