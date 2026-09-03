Farioli quer foco no Moreirense antes de pensar no Manchester City

O técnico italiano considera fundamental que os seus jogadores entrem em campo com o "espírito certo" diante dos 'cónegos', na partida agendada para sexta-feira, que marca a abertura da ronda do campeonato nacional.



"Na nossa cabeça não há absolutamente nada a afastar-nos do apito inicial dessa noite no Estádio do Dragão. É aí que está toda a nossa atenção. Como fizemos na época passada, falamos sempre de 'livros' diferentes para escrever em cada uma das competições", frisou, em conferência de imprensa de antevisão, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



Farioli destaca o que considera ser uma evolução positiva do conjunto minhoto desde que Vasco Botelho da Costa assumiu o comando técnico, na última temporada.



"Acompanhámos a sua evolução da época passada, no fantástico arranque que tiveram a partir da chegada do Vasco [Botelho da Costa]. É uma equipa com uma mentalidade muito ofensiva, capaz de criar vantagens em diferentes zonas do campo e que nos vai exigir muito", avaliou.



O treinador portista abordou ainda a lista de inscritos do clube na Liga dos Campeões, submetida na quarta-feira, que deixou o reforço Gabriel Mec e Dominik Prpic fora das escolhas para a fase de liga, devido ao regulamento que obriga a um máximo de 17 jogadores não formados localmente.



"Tivemos de tomar decisões com base nos cenários que prevemos. Deixar o Dominik [Prpic] de fora é difícil, está connosco há um ano. Falei com ele de manhã para lhe explicar os cenários. Ele aceitou e está feliz por continuar cá e ajudar. Não estar na lista A não compromete nada, visto que há muitos jogos ao longo da época e haverá tempo para todos ajudarem", assegurou.



Por outro lado, Samu, lesionado desde fevereiro e com regresso previsto apenas em novembro, foi inscrito, mostrando que Farioli acredita no retorno em boas condições físicas do ponta de lança internacional espanhol.



"Samu é um jogador de quem não podemos prescindir. É demasiado importante para nós e estamos todos ansiosos pelo seu regresso. Por isso, está na lista da UEFA. Tenho sido muito cuidadoso com ele. Tem feito um trabalho fantástico, com a mentalidade de levar o corpo ao limite — e até além do limite humano. Quando o vejo a correr no relvado, apetecia-me colocá-lo no 'onze' já amanhã [sexta-feira], mas há prazos biológicos e fisiológicos que têm de ser respeitados", concluiu.



Os 'azuis e brancos', líderes isolados da I Liga, com 12 pontos, defrontam o Moreirense, 11.º classificado, com quatro pontos e menos um jogo disputado, na abertura da quinta jornada, a partir das 20:15 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.



