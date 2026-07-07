Farioli quer manter Diogo Costa no FC Porto e aguarda reforços para 2026/27

Antes do treino aberto à comunicação social, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, o técnico italiano reconheceu a importância do guardião nos planos do clube.

"As exibições do Diogo Costa não foram assim tão boas para vocês [jornalistas] construírem uma narrativa que faça subir o valor de mercado. Estou a brincar, obviamente. Sabemos que o Diogo é muito bom, vai ser o nosso capitão. Falei com ele há dias, estava focado no Mundial. Agora vai ter alguns dias para descansar e depois estará de volta para trabalhar connosco. Aí, fechamos o aeroporto e as estradas. Desejo-lhe o melhor para a carreira e espero que seja no FC Porto", afirmou.

Farioli admitiu ainda que o mercado de transferências dos campeões nacionais tem sido condicionado pela realização do Mundial2026, antecipando, ainda assim, movimentações nas próximas semanas, tanto ao nível de entradas como de eventuais saídas.

"Diria que 90% dos nossos jogadores querem continuar por cá, mas há alguns que ponderam mudar-se se surgir uma boa oportunidade. A oportunidade tem de ser boa para toda a gente, para o clube e para o jogador. Temos um plano A e um plano B, dependendo das movimentações, mas, nesta fase, estamos tranquilos e sabemos que o presidente [André Villas-Boas] tem estado muito ativo nos bastidores", revelou.

André Silva, regressado ao clube nove anos depois, é, para já, o principal reforço do FC Porto para a nova época e afigura-se como o único ponta de lança disponível da equipa principal, numa fase em que Samu recupera de lesão e Deniz Gül continua de férias, depois de representar a Turquia no Mundial2026.

"O André Silva está muito motivado por estar de volta a casa. Chegou numa excelente forma física, como puderam ver no vídeo em que marcou um golo de pontapé de bicicleta. A atitude dele, a qualidade e a ligação que tem ao FC Porto são muito fortes. Queria muito voltar, foi uma das negociações mais rápidas de sempre. Está muito motivado e vai mostrá-lo em breve", assinalou.

O treinador abordou ainda a chegada do norueguês Eirik Granaas, de apenas 16 anos, procurando retirar pressão ao jovem reforço e pedindo tempo para a sua adaptação.

"Estamos a falar de um jogador muito jovem, o mais jovem com quem já trabalhei enquanto treinador. Claro que pode surgir uma comparação com outro jogador escandinavo e loiro do nosso plantel [Victor Froholdt], mas é demasiado cedo para isso. Está a trabalhar muito e a exigir muito dele próprio, mas vai precisar de tempo", referiu, acrescentando que vários jogadores da formação poderão ganhar espaço na equipa principal ao longo da temporada.

O FC Porto prossegue a preparação no Olival antes de estagiar em Burton upon Trent, em Inglaterra, entre 13 e 18 de julho, quebrando um ciclo de duas temporadas com estágio na Áustria.

Durante esse período, os `dragões` ficarão instalados no St. George`s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando àquele complexo pela primeira vez desde a época 2014/15, então sob o comando do espanhol Julen Lopetegui.