Farioli quer `oitavos` para evitar sobrecarga de jogos

Numa altura em que os 'dragões' ocupam o oitavo lugar, o último de acesso direto aos oitavos de final, uma vitória em solo checo, na quinta-feira, poderá deixar os 'azuis e brancos' em posição confortável para o último desafio antes das eliminatórias.



"Uma vitória deixa-nos próximos de escapar aos dois jogos do play-off [de acesso aos 'oitavos']. Neste calendário louco, a oportunidade de seguir diretamente é algo muito importante para a gestão da equipa. Mas temos de pensar no presente. O Viktoria Plzen ainda não perdeu na Liga Europa e sofreu poucos golos", alertou Francesco Farioli, em conferência de imprensa.



Apesar do 14.º posto que atualmente ocupa na fase de liga, o Viktoria Plzen tem a melhor defesa da prova europeia, com apenas dois tentos sofridos, e ainda não perdeu, somando 10 pontos na atual edição (duas vitórias e quatro empates).



"Não sei se as nossas formas de jogar levarão a um desafio com muitas oportunidades. O que sabemos é que são sólidos e só sofreram dois golos. Quando tivermos uma oportunidade, temos de capitalizar, porque não sabemos quando a próxima chegará", realçou o treinador italiano.



Porém, nas competições nacionais, o clube checo é mais difícil de analisar, uma vez que se encontra num interregno competitivo desde 14 de dezembro de 2025, havendo incertezas na forma como se irá apresentar, com várias saídas no mercado de janeiro.



"É difícil de analisar, mas estiveram a estagiar em Espanha com jogos particulares. Temos de nos preparar para qualquer cenário, temos a nossa ideia sobre como abordar o jogo, mas perceberemos melhor quando virmos o 'onze'. Ainda assim, têm uma identidade bem clara, são fortes na pressão, com duelos e 'bolas sujas' em que o físico fará a diferença", analisou.



Quando questionado acerca dos paralelismos entre o 'seu' FC Porto e o da época 2010/11, que venceu a Liga Europa sob o comando técnico de André Villas-Boas, Farioli preferiu resfriar as altas expectativas.



"É um caminho muito longo, ainda estamos muito longe de Istambul [local da final]. A nossa jornada é baseada no trabalho e, se olharmos para os últimos dois jogos, tivemos muitas dificuldades, mas demos provas de união e isso é o mais importante", disse.



Ao seu lado, esteve na antevisão à partida esteve o central Jakub Kiwior, que, tal como o treinador, recusou a ideia de que as difíceis condições atmosféricas da República Checa possam ser um fator decisivo.



"Não treinámos aqui [Plzen], mas todos nós sabemos que estará frio amanhã [quinta-feira] e estamos mentalmente preparados para isso. Poderá estar frio lá fora, mas dentro do campo será um jogo quente", vaticinou o polaco.



A chegada de Thiago Silva, reforço de inverno que não está inscrito para o encontro de quinta-feira, trouxe novos alinhamentos à defesa portista, 'desfazendo' a dupla polaca de Kiwior com Bednarek no eixo da defesa, que poderá ser assim retomada no próximo jogo.



"Jogámos juntos [Kiwior e Thiago Silva] no último jogo e senti-me muito confortável, porque tive um excelente jogador ao meu lado. Ajudou-me muito em termos de posicionamento e foi um bom jogo para nos entrosarmos, porque foi duro e obrigou-nos a estar sempre à prova", comentou, manifestando também a sua disponibilidade para alinhar a lateral esquerdo, como fez diante do Benfica, para os 'quartos' da Taça de Portugal.



O FC Porto, oitavo classificado da fase de liga, com 13 pontos, defronta o Viktoria Plzen, 14.º, com 10, no terreno dos checos, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa) de quinta-feira, em jogo da sétima ronda da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do letão Andris Treimanis.