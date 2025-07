Farioli quer "repor a mística do FC Porto", diz Martim Fernandes

No segundo dia de trabalhos em Aigen im Ennstal, onde os 'dragões' permanecem até sexta-feira, o jovem lateral-direito, de 19 anos, destacou a mentalidade que a nova equipa técnica pretende incutir no grupo e a vontade de reverter os maus resultados da época transata.



"O 'mister' Francesco Farioli quer repor a mística do FC Porto, quer uma equipa com raça de Dragão, em que sofremos pelos companheiros. Queremos voltar a ser o que éramos", garantiu o internacional sub-21 português, em zona mista, citado pelo clube.



Martim Fernandes sublinhou a importância de "estar em sintonia" com o novo treinador e o seu modelo de jogo, assente num sistema de quatro defesas, que diz preferir.



"A equipa técnica é muito competente. Estamos a voltar a jogar num sistema de quatro defesas e eu, pessoalmente, prefiro esta tática. Noto que estamos a enquadrar-nos bem com as ideias do 'mister'", avaliou.



Quanto aos objetivos para a temporada 2025/26, mostrou-se taxativo: "Queremos ganhar tudo esta época e deixar a nossa marca em todos os jogos".



Em fase inicial da pré-temporada, o jogador admitiu o desgaste físico, mas garantiu que o plantel está a atingir rapidamente os índices desejados de preparação.



"Quando regressamos das férias é normal ficarmos mais doridos e cansados, mas já estamos a apanhar o ritmo e vamos chegar na melhor forma ao campeonato", assegurou.



Martim Fernandes elogiou ainda a forma como os novos reforços estão a ser integrados no plantel: "A malta é toda muito porreira. Acho que se estão a adaptar bem e nós estamos a tentar acolhê-los da melhor forma".



Por fim, reconheceu que tem a expectativa de conseguir estrear-se, esta época, pela seleção principal de Portugal, tendo consciência de que é preciso "trabalhar muito" de modo a poder afirmar-se.



Durante o estágio na Áustria, não estão agendados quaisquer jogos particulares, estando depois marcada uma receção aos neerlandeses do Twente no Estádio do Dragão, no domingo, às 18:00, o primeiro desafio realizado à porta aberta.



Os 'dragões' iniciam os jogos oficiais com a receção ao Vitória de Guimarães, na jornada inaugural da I Liga de futebol, uma semana depois do jogo de apresentação aos sócios, diante do Atlético de Madrid, em 03 de agosto.