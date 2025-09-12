Farioli quer retomar ritmo anterior à paragem

















(Com Lusa)

Farioli, que teve um arranque imaculado ao comando dos 'dragões' - quatro vitórias em outras tantas partidas -, salientou a valia do adversário madeirense, que considera um conjunto "bem trabalhado", com "variabilidade" tática na forma como se apresenta."É importante voltarmos à forma em que estávamos. Tivemos muitos jogadores nas suas seleções e estes dois dias serviram para reconectarmos. Temos de seguir em frente, o que fizemos já faz parte do passado. O Nacional é uma equipa que tem estado bem, com ótimos jogos em casa, que tem variabilidade no seu futebol, com diferentes tipos de pressão", analisou, na antevisão à partida.Perante o cenário de liderança isolada do campeonato, com uma vitória no 'clássico' em Alvalade na passada jornada (2-1), Farioli pretende resfriar os ânimos da equipa e "voltar à realidade"."Há dois meses, lembro-me do que se sentia aqui dentro, da linguagem corporal de toda a gente. Em tão pouco tempo, não passámos a ter 1,95 metros, com cabelo loiro e olhos azuis. Não é assim que funciona. Nem os jogadores eram tão maus na altura, nem são tão bons agora. Sabemos o que nos levou a estarmos agora nesta situação", sustentou.Numa altura em que os 'dragões' se debatem com diversas lesões, Farioli assegurou que Gabri Veiga e Stephen Eustáquio já estarão aptos para o próximo encontro, enquanto William Gomes está ainda em "avaliação", depois de ter treinado individualmente.Ainda a propósito das 'baixas', com os dois laterais-direitos de fora - Alberto Costa e Martim Fernandes -, o treinador será obrigado a uma opção de recurso, que não desvenda, mas o tópico permitiu uma reflexão sobre a "falta de sorte" que considera que o plantel tem tido."Temos vários cenários em avaliação e diferentes jogadores para a posição, vamos decidir em breve. Ultimamente, temos tido pouca sorte com o Martim Fernandes, o Francisco Moura, o Luuk de Jong, o Eustáquio, que já está recuperado, e o Pepê. Foram todas lesões traumáticas. Quando o plantel fica curto, acabamos a expor mais outros jogadores, como foi o caso do Alberto Costa", explicou.A semana de trabalho ficou também marcada pela chegada de Jakub Kiwior, proveniente do vice-campeão britânico Arsenal, um jogador capaz de desempenhar várias funções, como referiu Farioli, mas que terá no centro da defesa a sua "posição principal".O médio Victor Froholdt, de 19 anos, tem estado em plano de destaque pelos portistas desde a sua recente chegada, vindo do campeão dinamarquês FC Copenhaga, tendo sido na quinta-feira eleito o melhor jogador do mês de agosto na I Liga. O treinador portista não se coibiu de deixar elogios ao seu jovem futebolista."O que me surpreendeu sobretudo foi o impacto que teve e a rapidez com que se adaptou. Eu não o conhecia antes de chegar ao clube, foi um dos primeiros nomes que me foi apresentado. Ao ver os vídeos, fiquei com boas sensações, mas, quando o vi ao vivo, percebi que era ainda melhor. É importante que continue a evoluir. É um jogador que corre por três ou quatro e contagia todos os seus colegas, representa bem o nosso espírito", salientou.O FC Porto, líder isolado da I Liga, com 12 pontos, recebe no Estádio do Dragão o Nacional, nono, com quatro, em partida da quinta ronda, agendada para as 18:00 de sábado e com arbitragem a cargo de Luís Godinho, da associação de Évora.