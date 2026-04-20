FC Porto acelera rumo ao título, mas "matematicamente" Benfica e Sporting ainda podem ser campeões

FC Porto acelera rumo ao título, mas "matematicamente" Benfica e Sporting ainda podem ser campeões

O FC Porto deu um passo decisivo rumo ao 31.º título nacional ao vencer o Tondela (2-0), aproveitando a derrota do Sporting frente ao Benfica no dérbi. Com este resultado, os ‘dragões’ reforçaram a liderança da I Liga, somando 79 pontos, sete de vantagem sobre o Benfica e oito sobre o Sporting, quando faltam quatro jornadas para o fim.

Nuno Patrício - RTP /
Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

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Depois de um penálti falhado por Alan Varela, Gabri Veiga e Victor Froholdt marcaram na segunda parte, garantindo a 25.ª vitória portista no campeonato e prolongando a série invicta para 10 jogos. A equipa de Francesco Farioli mantém-se no lugar de acesso direto à Liga dos Campeões.

Na verdade será dificil o FC Porto perder o titulo de campeão nacional este ano, mas...
 
c/Lusa 
Faltam 4 jornadas: o que pode acontecer 

Ponto de partida - Jornada 30 (20 abril)

  • FC Porto: 79 pontos
  • Benfica: 73 pontos
  • Sporting: 72 pontos (com um jogo em atraso)


 🔵FC PORTO — depende apenas de si
🗓️ Jornada 31

  • Se o FC Porto ganhar, passa para 82 pontos
👉 Obriga o Benfica a vencer todos os jogos até final
👉 E o Sporting a não perder mais nenhum ponto

🗓️ Jornada 32

Se o FC Porto somar duas vitórias seguidas (chega aos 85):
  • Elimina matematicamente o Benfica, que só pode chegar a 85
  • Fica apenas dependente do Sporting, se este ganhar sempre

🗓️ Jornada 33
  • Se o FC Porto fizer 3 vitórias (88 pontos):
🔒 É campeão, independentemente de quaisquer outros resultados


🗓️ Jornada 34

Mesmo com empates pelo meio, o FC Porto entra na última jornada com margem confortável
➡️ Na maioria dos cenários, chega campeão ou muito perto disso


🔴BENFICA — precisa de um colapso portista
🗓️ Jornada 31

  • Benfica é obrigado a ganhar
  • Um empate pode ser praticamente fatal se o FC Porto vencer

🗓️ Jornada 32

  • Se o Benfica não vencer uma das duas próximas jornadas, fica praticamente fora da luta

🗓️ Jornada 33

  • Mesmo ganhando tudo até aqui, o Benfica só ainda acredita:
  • Se o FC Porto tiver somado no máximo uma vitória em três jogos

🗓️ Jornada 34

  • Chega à última jornada sempre dependente de terceiros
➡️ Nunca controla o seu destino



🟢 SPORTING — o cenário mais exigente
(com jogo em atraso)

  • É obrigatório vencer
  • Um empate reduz drasticamente as possibilidades de título

🗓️ Jornada 31

  • Sporting tem de ganhar
  • E precisa que o FC Porto não vença, para manter a esperança real

🗓️ Jornada 32

  • Mesmo vencendo tudo, só continua na corrida se:
  • O FC Porto somar menos de 6 pontos em três jornadas

🗓️ Jornada 33

  • Qualquer deslize próprio elimina o Sporting da luta pelo título

🗓️ Jornada 34

Cenário-limite:
  • Sporting chega com hipótese matemática
  • Mas apenas se o FC Porto tiver desperdiçado vários pontos

Resumindo:  (“contas do título”)

  • FC Porto pode ser campeão entre a 32.ª e a 33.ª jornada
  • Benfica só sonha se o FC Porto perder pontos em pelo menos dois jogos
  • Sporting precisa de ganhar tudo e esperar por um FC Porto muito irregular

➡️ O FC Porto controla totalmente o calendário do título
➡️ Os rivais jogam sempre “a contar falhas alheias”

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