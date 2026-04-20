FC Porto
1.ª Liga
FC Porto acelera rumo ao título, mas "matematicamente" Benfica e Sporting ainda podem ser campeões
O FC Porto deu um passo decisivo rumo ao 31.º título nacional ao vencer o Tondela (2-0), aproveitando a derrota do Sporting frente ao Benfica no dérbi. Com este resultado, os ‘dragões’ reforçaram a liderança da I Liga, somando 79 pontos, sete de vantagem sobre o Benfica e oito sobre o Sporting, quando faltam quatro jornadas para o fim.
Depois de um penálti falhado por Alan Varela, Gabri Veiga e Victor Froholdt marcaram na segunda parte, garantindo a 25.ª vitória portista no campeonato e prolongando a série invicta para 10 jogos. A equipa de Francesco Farioli mantém-se no lugar de acesso direto à Liga dos Campeões.
Na verdade será dificil o FC Porto perder o titulo de campeão nacional este ano, mas...
c/Lusa
Faltam 4 jornadas: o que pode acontecer
Ponto de partida - Jornada 30 (20 abril)
🔵FC PORTO — depende apenas de si
🗓️ Jornada 31
👉 E o Sporting a não perder mais nenhum ponto
🗓️ Jornada 32
- FC Porto: 79 pontos
- Benfica: 73 pontos
- Sporting: 72 pontos (com um jogo em atraso)
🔵FC PORTO — depende apenas de si
🗓️ Jornada 31
- Se o FC Porto ganhar, passa para 82 pontos
👉 E o Sporting a não perder mais nenhum ponto
🗓️ Jornada 32
Se o FC Porto somar duas vitórias seguidas (chega aos 85):
- Elimina matematicamente o Benfica, que só pode chegar a 85
- Fica apenas dependente do Sporting, se este ganhar sempre
🗓️ Jornada 33
- Se o FC Porto fizer 3 vitórias (88 pontos):
🗓️ Jornada 34
Mesmo com empates pelo meio, o FC Porto entra na última jornada com margem confortável
➡️ Na maioria dos cenários, chega campeão ou muito perto disso
Mesmo com empates pelo meio, o FC Porto entra na última jornada com margem confortável
➡️ Na maioria dos cenários, chega campeão ou muito perto disso
🔴BENFICA — precisa de um colapso portista
🗓️ Jornada 31
- Benfica é obrigado a ganhar
- Um empate pode ser praticamente fatal se o FC Porto vencer
🗓️ Jornada 32
🗓️ Jornada 33
🗓️ Jornada 34
- Se o Benfica não vencer uma das duas próximas jornadas, fica praticamente fora da luta
🗓️ Jornada 33
- Mesmo ganhando tudo até aqui, o Benfica só ainda acredita:
- Se o FC Porto tiver somado no máximo uma vitória em três jogos
🗓️ Jornada 34
- Chega à última jornada sempre dependente de terceiros
🟢 SPORTING — o cenário mais exigente
(com jogo em atraso)
- É obrigatório vencer
- Um empate reduz drasticamente as possibilidades de título
🗓️ Jornada 31
- Sporting tem de ganhar
- E precisa que o FC Porto não vença, para manter a esperança real
🗓️ Jornada 32
- Mesmo vencendo tudo, só continua na corrida se:
- O FC Porto somar menos de 6 pontos em três jornadas
🗓️ Jornada 33
- Qualquer deslize próprio elimina o Sporting da luta pelo título
🗓️ Jornada 34
Cenário-limite:
- Sporting chega com hipótese matemática
- Mas apenas se o FC Porto tiver desperdiçado vários pontos
Resumindo: (“contas do título”)
➡️ O FC Porto controla totalmente o calendário do título
➡️ Os rivais jogam sempre “a contar falhas alheias”
- FC Porto pode ser campeão entre a 32.ª e a 33.ª jornada
- Benfica só sonha se o FC Porto perder pontos em pelo menos dois jogos
- Sporting precisa de ganhar tudo e esperar por um FC Porto muito irregular
➡️ O FC Porto controla totalmente o calendário do título
➡️ Os rivais jogam sempre “a contar falhas alheias”