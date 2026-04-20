FC Porto acelera rumo ao título, mas "matematicamente" Benfica e Sporting ainda podem ser campeões

Depois de um penálti falhado por Alan Varela, Gabri Veiga e Victor Froholdt marcaram na segunda parte, garantindo a 25.ª vitória portista no campeonato e prolongando a série invicta para 10 jogos. A equipa de Francesco Farioli mantém-se no lugar de acesso direto à Liga dos Campeões.





Na verdade será dificil o FC Porto perder o titulo de campeão nacional este ano, mas...

c/Lusa

Faltam 4 jornadas: o que pode acontecer





Ponto de partida - Jornada 30 (20 abril)



FC Porto: 79 pontos

Benfica: 73 pontos

Sporting: 72 pontos (com um jogo em atraso)



🔵FC PORTO — depende apenas de si

🗓️ Jornada 31



Se o FC Porto ganhar, passa para 82 pontos 👉 Obriga o Benfica a vencer todos os jogos até final

👉 E o Sporting a não perder mais nenhum ponto



🗓️ Jornada 32 (20 abril)— depende apenas de si🗓️ Jornada 31👉 Obriga o Benfica a vencer todos os jogos até final👉 E o Sporting a não perder mais nenhum ponto🗓️ Jornada 32





Elimina matematicamente o Benfica, que só pode chegar a 85

Fica apenas dependente do Sporting, se este ganhar sempre

Se o FC Porto somar duas vitórias seguidas (chega aos 85):

Se o FC Porto fizer 3 vitórias (88 pontos): 🔒 É campeão, independentemente de quaisquer outros resultados





🗓️ Jornada 33🔒 É campeão, independentemente de quaisquer outros resultados

🗓️ Jornada 34



Mesmo com empates pelo meio, o FC Porto entra na última jornada com margem confortável

➡️ Na maioria dos cenários, chega campeão ou muito perto disso





🔴BENFICA — precisa de um colapso portista

🗓️ Jornada 31



Benfica é obrigado a ganhar

Um empate pode ser praticamente fatal se o FC Porto vencer

— precisa de um colapso portista🗓️ Jornada 31





Se o Benfica não vencer uma das duas próximas jornadas, fica praticamente fora da luta

🗓️ Jornada 33



Mesmo ganhando tudo até aqui, o Benfica só ainda acredita:

Se o FC Porto tiver somado no máximo uma vitória em três jogos

🗓️ Jornada 34



Chega à última jornada sempre dependente de terceiros ➡️ Nunca controla o seu destino 🗓️ Jornada 32🗓️ Jornada 33🗓️ Jornada 34➡️ Nunca controla o seu destino