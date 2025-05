FC Porto adquire Nehuén Peréz em definitivo

Reforço no contrato de Samu



Nehuén Peréz, de 24 anos, tinha sido emprestado ao FC Porto em agosto de 2024, mês em que o avançado internacional espanhol Samu foi contratado do Atlético de Madrid e assinou por cinco temporadas, até junho de 2029, custando 15 ME por metade do passe.



“O FC Porto exerceu a opção de compra prevista no contrato com o Atlético de Madrid para a aquisição, a título definitivo e com efeitos a [partir de] 30 de junho, de 15% dos direitos económicos de Samu por cinco ME, pelo que passará a deter 65%”, assinalou.



A SAD azul e branca tem ainda a possibilidade de ficar com 80% do passe do ponta de lança, caso exerça a opção de compra de 15% avaliada em cinco ME até julho de 2026.



Folhas de serviço dos jogadores



Contratação mais cara desde a chegada de André Villas-Boas à presidência do FC Porto, Samu, que esta terça-feira faz 21 anos, é o melhor marcador da equipa comandada pelo argentino Martín Anselmi esta época, ao acumular 24 golos e três assistências em 40 jogos, numa temporada pautada pela sua estreia na seleção principal da campeã europeia Espanha.



Nehuén Peréz soma um tento e um passe para golo em 37 encontros pelos ‘dragões’, já depois das três partidas cumpridas no arranque de 2024/25 pela Udinese, à qual tinha chegado três épocas antes por cedência do Atlético de Madrid, que o tinha emprestado anteriormente a Argentinos Juniores (2019), Famalicão (2019/20) e Granada (2020/21).





Em comunicados submetidos à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD presidida por André Villas-Boas pormenorizou cada negócio, com o defesa central internacional argentino Nehuén Peréz a assinar um contrato de quatro épocas, até 2029.”, sinalizou o clube, que acordou com o defesa central uma cláusula de rescisão de 60 ME.