FC Porto afastado nos quartos da Youth League nos penaltis em Liverpool

Os sub-19 azuis e brancos beneficiaram do primeiro remate inglês ao poste, de Doak, porém Jesús Díaz, que podia ter sentenciado com o 5-4, cometeu a ‘proeza’ de atirar bastante ao lado. Na fase seguinte, Úmaro Candé atirou à trave e ‘apurou’ os britânicos.



Nos quartos de final, em 14 ou 15 de março, o Liverpool vai defrontar o Sporting, em Alcochete, depois dos ‘leões’ terem despachado o Ajax com goleada por 5-1.



Os ‘dragões’ adiantaram-se no marcador aos oito minutos, através de uma grande penalidade convertida por Jorge Meireles, que foi protagonista do castigo máximo no contacto com o guarda-redes e que apontou o seu quinto golo na competição.



Num jogo combativo, mas nem sempre bem jogado, pouco mudou até ao intervalo, com os guarda-redes a terem pouco trabalho.



Os anfitriões entraram mais fortes na etapa complementar e instalaram-se no meio-campo português, acabando por igualar aos 54 minutos, por Frauendorf, oportuno a aproveitar a incapacidade do capitão David Vinhas em aliviar um remate contrário.



O Liverpool dominava claramente e, depois de Candé desperdiçar oportunidade soberana, contra a corrente do jogo, os ingleses dispuseram de duas outras claras, falhando na finalização.



O desempate por penáltis terminou com agressões entre vários futebolistas, depois de Úmaro Candé, que falhou o lance decisivo, ter sido provocado pelo futebolista que o antecedeu na conversão dos castigos máximos, com elementos das duas equipas a envolverem-se logo após o remate decisivo.



O FC Porto venceu a Youth League em 2019, ao impor-se por 3-1 ao Chelsea.



O Benfica, detentor do título, foi afastado em fase precoce da prova, caindo ainda na fase de grupos.