FC Porto anuncia contratação de Gabriel Mec





(Com Lusa)





"O FC Porto chegou a acordo com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense para a transferência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 100% dos direitos económicos de Gabriel Mec pelo valor fixo de 11 ME, acrescido de uma remuneração variável máxima de um ME em função do cumprimento de objetivos", pode ler-se no comunicado publicado pelos portistas no seu sítio oficial na Internet.Os 'dragões' informaram ainda que o emblema de Porto Alegre retém 12% das mais-valias de uma eventual futura transferência do jogador, que assina com o FC Porto um contrato válido por cinco temporadas, até 31 de julho de 2031.O Grêmio assume o pagamento do mecanismo de solidariedade a clubes terceiros, enquanto o campeão português se encarrega dos encargos de intermediação, correspondentes a 4,5% do montante da transação, mas que podem duplicar mediante o cumprimento de determinados objetivos desportivos.Gabriel Mec fez a sua formação no Grêmio, com participação em seleções jovens brasileiras, incluindo o Campeonato do Mundo de sub-17 de 2025, conquistado pela seleção portuguesa, que defrontou nas meias-finais da prova.Ao longo de 2026, o brasileiro conseguiu afirmar-se no futebol sénior ao somar 32 jogos, na equipa principal do emblema de Porto Alegre, 14 enquanto titular, com três golos e duas assistências registados.Reconhecido pela capacidade para jogar com ambos os pés, Mec pode alinhar a médio ofensivo, mas também nos dois extremos do ataque.No dia limite para a submissão à UEFA da lista A de futebolistas a participar na Liga dos Campeões, o clube portista dá conta de mais uma contratação, depois de já ter garantido as entradas do avançado mexicano Santiago Giménez e do lateral brasileiro João Souza na segunda-feira.