FC Porto anuncia saída de João Mário para a Juventus

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou a um acordo com a Juventus Football Club (“Juventus”) para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol João Mário Neto Lopes (“João Mário”), pelo valor total de 12M€ (doze milhões de euros), correspondendo a uma remuneração fixa no mesmo montante".

25 anos de vida, 17 de FC Porto.



Obrigado, João Mário. Dragão para sempre 💙#ComoNósUmdeNós — FC Porto (@FCPorto) July 24, 2025



Assim, o jogador formado no FC Porto sai para representar a Juventus, em Itália. Ambos os clubes já confirmaram a venda do jogador que assina até junho de 2030. A equipa presidida por André Villas-Boas revelou também que vai manter uma mais valia de dez por cento.

"Este acordo prevê também 10% de uma mais valia futura na venda dos direitos de inscrição desportiva do jogador. A FC Porto – Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 5% do montante da transação."





João Mário jogou pelo FC Porto nas últimas seis temporadas, intercalando algumas partidas com a equipa B. O jogador de 25 anos, que já foi internacional pela principal seleção de Portugal, participou em mais de 180 partidas, tendo marcado cinco golos e feito 25 assistências.





Conquistou dois campeonatos, quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga e três Supertaças.