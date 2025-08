FC Porto apresenta-se aos sócios com triunfo sobre o Atlético de Madrid

Num Estádio do Dragão cheio e com os adeptos em apoteose para receber o novo FC Porto, a equipa azul e branca apresentou o plantel com que vai iniciar a nova temporada, incluíndo um novo reforço.





Sem grandes alaridos e para surpresa total, Luuk de Jong, avançado neerlandês de 34 anos, foi apresentado como reforço depois de terminar a ligação ao PSV Eindhoven, onde esteve nas últimas três épocas.





Na partida contra o Atlético de Madrid, Farioli chamou ao onze inicial cinco reforços: Alberto Costa, Bednarek, Gabri Veiga, Victor Froholdt e Borja Sainz.





A equipa do FC Porto foi dominando as estatísticas do jogo e o reforço Victor Froholdt destacou-se por ter marcado o único golo da partida, perto do intervalo.





A segunda parte trouxe várias mudanças, com Dominic Prpic a entrar a estrear-se também pelo clube da cidade invicta.





O resultado não voltou a mudar e o FC Porto venceu a partida de apresentação aos sócios e de preparação para a nova temporada que se avizinha. Os portistas vão receber, no dia 9 de agosto, o Vitória de Guimarães.