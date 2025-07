FC Porto apresenta-se com o Atl. Madrid

“O reencontro entre os sócios e a equipa principal do FC Porto está agendado para as 19h00 do próximo dia 3 de agosto, um domingo, no Estádio do Dragão. O convidado de honra é o Atlético de Madrid, reputado emblema do futebol espanhol (e europeu) por onde passaram nomes tão queridos dos portistas como Paulo Futre, Emerson, Costinha, Maniche, Falcao, Diego, Cristian Rodríguez, Jackson Martínez, Óliver Torres, Herrera ou Felipe”, lê-se.



Numa nota publicada no site dos "dragões", o FC Porto lembra que “Diogo Jota também representou os dois clubes e será alvo de uma sentida homenagem por todos os presentes no jogo de apresentação do FC Porto”.



Diogo Jota, que atuava no Liverpool, e o seu irmão André Silva, do Penafiel, morreram em 3 de julho, no acidente de viação em Espanha.



Este é o primeiro encontro de preparação anunciado pelos "dragões" para a nova temporada, sendo que vai haver ainda outro jogo à porta aberta no Estádio do Dragão, ainda sem data ou adversário.



O FC Porto, agora treinado pelo italiano Francesco Farioli, vai fazer a sua estreia oficial na nova temporada frente ao Vitória de Guimarães, na primeira jornada da I Liga, que se vai disputar no fim de semana de 10 de agosto.