FC Porto apresenta sul-coreano Hwang In-beom





(Com Lusa)

Além do montante fixo da transferência, os portistas pagam uma remuneração variável, que pode chegar até a um valor máximo de 500 mil euros, mediante o cumprimento de determinados objetivos desportivos."Há mais uma cara nova no plantel campeão nacional: Inbeom Hwang trocou o Feyenoord pelo FC Porto e vai reforçar as opções de Francesco Farioli para o setor intermédio", declararam os 'dragões', em nota no seu sítio oficial na Internet.O médio, de 29 anos, irá envergar a camisola número 16 e rubricou um contrato válido para as próximas três temporadas, com mais outra de opção."Estou muito entusiasmado por assinar pelo FC Porto, um dos melhores clubes do mundo. É uma grande honra representar este clube e esta cidade, porque eu gosto muito do Porto. No último Natal, estive cá com a minha família, estivemos em Lisboa e no Porto, e a minha mulher disse logo que gostava mais do Porto do que de Lisboa", disse o centrocampista, em declarações reproduzidas nos meios de comunicação oficiais dos 'dragões'.O FC Porto declara ainda que não teve quaisquer encargos com serviços de intermediação da transferência e que será o Feyenoord a suportar o mecanismo de solidariedade a clubes terceiros.Hwang In-beom passou as últimas duas temporadas no emblema neerlandês, tendo realizado um total de 54 jogos, apesar dos problemas físicos apresentados na última época.Pela seleção sul-coreana, onde já foi orientado pelo português Paulo Bento, soma 77 internacionalizações, tendo até marcado o primeiro golo da formação asiática no Mundial2026, na vitória frente à República Checa, por 2-1, em que foi distinguido como melhor jogador em campo."Nunca pensei marcar no Campeonato do Mundo, porque não marco assim tantos golos, mas senti-me muito orgulhoso quando o fiz na maior competição do futebol internacional. Naquele jogo contra a República Checa contribuí para a felicidade do povo coreano com um golo e uma assistência", relatou.Ao longo da carreira, registou ainda passagens por Sérvia (Estrela Vermelha), Grécia (Olympiacos), Rússia (Rubin Kazan), Canadá (Vancouver Whitecaps) e Coreia do Sul (FC Seoul e Daejeon Hana Citizen)."[A experiência internacional] Vai contribuir para a minha adaptação ao clube, a uma nova liga e a um país diferente. Nunca morei cá, mas só conheci boas pessoas de Portugal. Os meus agentes são portugueses e o Paulo Bento, que foi meu selecionador, confiava muito em mim", concluiu.