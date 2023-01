FC Porto - Arouca, a Taça de Portugal em direto na RTP

O Arouca ainda tentou entrar a pressionar mas cedo o jogo foi dominado pelo FC Porto. Taremi e Verón ameaçaram mas sem sucesso e à meia-hora de jogo Galeno encontrou o caminho para o golo, após assistência exímia de Mehdi Taremi.

Até ao fim da primeira parte João Valido, guarda-redes do Arouca, ainda teve de se aplicar após cabeceamento de Uribe.







Na segunda metade, Sérgio Conceição colocou Toni Martínez em campo e o avançado espanhol correspondeu da melhor maneira. Aos 54 e 57 minutos, o Martínez bisou e aumentou o resultado do triunfo portista.Galeno esteve perto de bisar com um potente remate à trave. O FC Porto continuou a dominar a partida sem grandes sobressaltos e chegou ao 4-0, com umde Toni Martínez. Com o resultado de 4-0, a equipa de Sérgio Conceição está qualificada para os quartos de final da Taça de Portugal, continuando a defesa do título.O próximo adversário será o Académico de Viseu, treinado pela antiga glória portista Jorge Costa.