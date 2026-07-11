FC Porto arranca com empate à porta fechada





(Com Lusa)

Em desafio disputado no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, durante a tarde, o extremo espanhol Borja Sainz marcou para os 'dragões', enquanto o alemão Felix Passlack apontou o tento dos escoceses, que disputam as eliminatórias de acesso à Liga Conferência e realizaram hoje o seu quarto jogo-treino.Em duas partes de 45 minutos, foram utilizados os seguintes jogadores do lado 'azul e branco': Cláudio Ramos, João Costa, Alberto Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Luís Gomes, Francisco Moura, Zaidu, Pablo Rosario, Alan Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, Gabri Veiga, Tiago Silva, João Teixeira, Borja Sainz, Oskar Pietuszewski, André Silva, Eduardo Ferreira, Pepê e William Gomes.Segundo a nota do FC Porto, os comandados de Francesco Farioli ainda viram três golos ser-lhes anulados - dois a Borja Sainz e um a Victor Froholdt -, além de terem acertado no poste por Alan Varela e na barra, em livre direto de Gabri Veiga.No boletim clínico portista continuam inscritos os nomes de Vasco Sousa e Samu (treino condicionado), que não foram hoje utilizados, tal como André Miranda (tratamento).O plantel do FC Porto folga no domingo, em véspera de partir para o estágio na cidade inglesa de Burton upon Trent, que decorre até 18 de junho, 'rompendo' com o ciclo de duas temporadas em que a Áustria foi o destino escolhido.Os 'dragões' ficarão instalados no St. George’s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando ao local pela primeira vez desde a época 2014/15, na altura orientados pelo técnico espanhol Julen Lopetegui.