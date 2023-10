FC Porto B vence Leixões em Matosinhos com bis e assistência de Wendel Silva

Os leixonenses adiantaram-se no marcador através de Paulité, aos 44 minutos, e os visitantes deram a volta ao resultado na segunda parte, com golos do ex-leixonense Wendel Silva aos 54 e aos 90+3, este de grande penalidade, e de Marcus, aos 90+11.



O FC Porto B, que ganhou pela primeira vez fora, dominou quase por completo na primeira meia hora, beneficiando de várias situações de grande perigo junto à baliza contrária, como sucedeu logo no primeiro minuto num lance em que Rodrigo Mora isolou Wendel Silva e o avançado perdeu o duelo com Stefanovic.



Rodrigo Mora, de 16 anos, foi um problema constante para o Leixões e o grande municiador do ataque portista e aos sete minutos serviu bem Jorge Meireles e Stefanovic voltou a brilhar, tendo o jovem servido novamente Wendel Silva aos 36 minutos, tendo o avançado rematado forte, mas apenas conseguiu um canto.



O Leixões ‘acordou’ tarde para o jogo e André Simões, já depois da meia hora, forçou Francisco Meixedo a uma boa defesa para canto e o guarda-redes portista negou o golo, pouco depois, a Léo Bolgado com uma grande intervenção.



De repente e na reta final da primeira parte, a baliza portista ficou em grandes apuros, Rafael Vieira podia ter marcado aos 41 e Paulité marcou mesmo aos 44, após uma jogada de insistência e uma assistência de Avto.



A segunda parte começou de forma equilibrada até que Gui forçou Stefanovic a mais uma boa defesa e Wendel Silva marcou e empatou aos 56 minutos, num lance que foi ao VAR.



Francisco Meixedo deteve um remate forte de Avto, André Simões quase desfez a igualdade aos 70 minutos, depois da bola lhe ter batido nas pernas e o FC Porto B chegou aos 2-1 numa grande penalidade apontada por Wendel Silva, aos 90+3, que não foi percetível no momento e causou grande burburinho nas bancadas.



Na sequência desse lance, aliás, elementos do FC Porto tiveram de abandonar o camarote e a polícia teve de intervir para acalmar os adeptos leixonenses mais exaltados.



Marcus, sobre o qual havia sido cometida a grande penalidade, sentenciou o jogo com um golo aos 90+11 minutos, após cruzamento de Wendel Silva do flanco esquerdo e numa altura em que o Leixões desguarnecera a sua defesa.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – FC Porto B, 1-3.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Paulité, 44 minutos



1-1, Wendel Silva, 54



1-2, Wendel Silva, 90+3 (grande penalidade)



1-3, Marcus, 90+11







Equipas:



- Leixões: Ricardo Ribeiro, João Amorim (Danrlei, 81), Léo Bolgado, Rafael Vieira, Paulité, André Simões (Renato Soares, 70), Fabinho (Moshood, 90+5), Rafa, Henrique, Adriano Amorim e Avto (Agostinho, 81).



(Suplentes: Ricardo Moura, Moisés Conceição, Zag, Moshood, Danrlei, Rafael Silva, Renato Soares, Agostinho e Bright).



Treinador: Pedro Ribeiro.



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Martim (Rodrigo Pinheiro, 69), Eric Pimentel, Romain Correia, João Mendes, Gui (Ussumane, 75), Braima, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Mora (Marcus, 75), Jorge Meireles e Wendel Silva.



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Kennyd Lucas, Luís Ribeiro, André Oliveira, Rodirgo Pinheiro, Ussumane, Nilton, Mota e Marcus).



Treinador: Fábio Moura.







Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).



Ação disciplinar: cartão amarelo para, João Mendes (40), Gui (47) Braima (71), Léo Bolgado (74), Renato Soares (90+2), Danrlei (90+8) e Francisco Meixedo (90+9).



Assistência: 2.370 espetadores.