FC Porto B vence o Feirense e sai da zona perigosa da tabela

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, Alarcón foi o autor do único golo do encontro, aos 74 minutos, numa vitória que coloca o FC Porto B no 15.º lugar da II Liga, com 31 pontos, mais dois do que o Paços de Ferreira, que segue em 16.º, posição de play-off de manutenção, enquanto o Feirense se mantém oitavo, com 45 pontos.



Numa primeira parte com maior ascendente do FC Porto B, o guarda-redes Cañizares destacou-se ao evitar o golo do avançado Alarcón, num remate forte, aos 11 minutos.



O duelo repetiu-se aos 41 minutos, com Cañizares a executar uma grande defesa quando Alarcón surgiu isolado na área.



Na segunda parte, o Feirense esteve perto de inaugurar o marcador num remate forte de Leandro Antunes, aos 69 minutos, mas a trave negou o golo ao avançado português.



O FC Porto B acabou por se colocar em vantagem aos 74 minutos, quando Alarcón surgiu ao segundo poste para desviar com eficácia um cruzamento de Castro.



O Feirense intensificou a pressão nos minutos finais, mas o guarda-redes Diogo Fernandes impediu golos da equipa da casa com duas grandes defesas a remates de Rúben Alves (77) e Petkov (85).