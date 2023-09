FC Porto bate Logroño e está na final da Supertaça Ibérica de andebol

Campeão nacional de andebol pela 24.ª vez, o clube ‘azul e branco’ controlou o Logroño ao longo do encontro e, ao intervalo, vencia já por 17-14, ampliando a vantagem até vencer por seis golos de diferença.



Após o triunfo no Pavilhão do Centro Cultural de Viana, os ‘dragões’ esperam por Sporting ou FC Barcelona, que hoje se defrontam, na final, agendada para domingo pelas 15:00.



Em 2022, os portistas cederam na final ante os catalães por 32-24, com os ‘leões’ derrotados pelo Granollers pelo terceiro lugar.



A Supertaça Ibérica representa os primeiros jogos oficiais para as equipa portuguesas em 2023/24, com a Supertaça nacional adiada para dezembro devido aos compromissos internacionais de início de época.