FC Porto bate Vizela em jogo particular no Olival

Segundo revelaram os 'dragões', os golos portistas foram apontados por Thiago Silva, aos 10 minutos e Gabri Veiga, aos 20, antes de Thio reduzir para os vizelenses, aos 54.



O encontro, realizado à porta fechada no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, foi distribuído em três partes de trinta minutos.



O FC Porto utilizou os guarda-redes Cláudio Ramos e João Costa, os defesas Alberto Costa, Martim Fernandes, Thiago Silva, Felipe Silva, Luís Gomes e Francisco Moura, os médios Alan Varela, Domingos Andrade, Tiago Silva, Rayan Demirci, Gabri Veiga e João Teixeira e os avançados Pepê, William Gomes, Borja Sainz, Gonçalo Sousa, Terem Moffi, Leonardo Vonić e Anhá Candé.



Por sua vez, o Vizela não divulgou os atletas que foram a jogo.



Os comandados de Francesco Farioli, líderes do principal escalão, com 72 pontos, defrontam o Famalicão, quinto classificado, com 45, no Estádio do Dragão, no Porto, no sábado, a partir das 20:30, para a 28.ª ronda do campeonato.



Os minhotos, que ocupam o quinto lugar da II Liga, com 44 pontos, recebem o Benfica B, nono, com 37, às 18:00 da próxima terça-feira, no encerramento da jornada 28.