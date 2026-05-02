FC Porto campeão. Câmara Municipal do Porto recebe `dragões` em 16 de maio

"Hoje, a festa é no Dragão. Com muito orgulho, vamos abrir a varanda da Câmara Municipal, no dia 16 de maio, para que o FC Porto possa celebrar com a cidade mais um título, que nos orgulha a todos”, escreveu o autarca, que assistiu hoje ao jogo entre FC Porto e Alverca (1-0), numa publicação divulgada na rede social Instagram.





A autarquia portuense esclareceu, na sexta-feira, que os festejos do eventual título nacional dos ‘azuis e braga’ iriam decorrer junto ao Estádio do Dragão, já que a Avenida dos Aliados, palco habitual das celebrações dos adeptos dos ‘dragões’, iria acolher a Monumental Serenata, evento de arranque da Queima das Fitas."Conforme previsto, na noite de sábado para domingo, ao primeiro minuto da madrugada do dia 03 de maio [domingo], a Avenida dos Aliados recebe os acordes das guitarras e a emoção dos finalistas da academia portuense", informou o comunicado emitido pela autarquia.O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após a vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.Os ‘dragões’, orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua a ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.