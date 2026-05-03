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FC Porto campeão. “Dedico conquista a Pinto da Costa e Jorge Costa” – André Villas-Boas
O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, dedicou sábado a conquista do 31.º título de campeão português de futebol “inteiramente a Jorge Nuno Pinto da Costa e Jorge Costa", figuras do clube que morreram em 2025.
“Dedico esta conquista inteiramente a Jorge Nuno Pinto da Costa, o Presidente dos Presidentes do FC Porto, e a Jorge Costa. Dois símbolos de uma História que nos exige sempre mais. Uma História que pesa, que nos honra e que nos obriga a estar à altura, todos os dias. Uma História que nos transmitiu crença e fé na procura e obtenção do sucesso”, pode ler-se numa carta do dirigente ‘azul e branco’, divulgada no sítio oficial do clube na Internet.
Jorge Costa, figura e capitão do emblema portista durante muitos anos, morreu em agosto de 2025 quando trabalhava na estrutura do clube, próximo da equipa principal, enquanto Pinto da Costa morreu em fevereiro, tendo sido o presidente mais titulado da história do futebol mundial, até ser superado, nas eleições de 2024, precisamente pelo atual líder.
Para Villas-Boas, que também foi campeão como treinador pelos ‘dragões’, estas celebrações fazem-se “de forma clara e inequívoca”, pela conquista lograda “com brio, profissionalismo e à Porto”.
“Este título é, antes de mais, dos nossos jogadores e da nossa equipa técnica, pela seriedade, pelo compromisso e pela capacidade de se unirem em torno de um objetivo. (...) É também de todos aqueles que, longe dos holofotes, trabalham arduamente para fazer funcionar uma equipa: é dos nossos colaboradores, da estrutura, do departamento clínico, do ‘scouting’, da formação e de todos os que trabalham diariamente” em prol do emblema, escreveu.
A escolha do novo treinador, Francesco Farioli, foi “uma aposta de exigência, coerência e trabalho no detalhe”, deixando elogios ao técnico e também à capacidade de contratar reforços para o plantel, assim como “mudanças claras na direção desportiva”.
“Aos Portistas, digo o que digo sempre: a nossa força está na nossa união. A época foi exigente, os obstáculos foram muitos, o ruído existiu e existirá sempre contra o FC Porto. (...) Parabéns a todos. Este título é do FC Porto. E, a partir de amanhã, como sempre, voltamos ao trabalho. Porque no FC Porto celebrar é um momento. Vencer, esse, é um compromisso”, acrescentou.
O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.
Os ‘dragões’, orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.
O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.
Jorge Costa, figura e capitão do emblema portista durante muitos anos, morreu em agosto de 2025 quando trabalhava na estrutura do clube, próximo da equipa principal, enquanto Pinto da Costa morreu em fevereiro, tendo sido o presidente mais titulado da história do futebol mundial, até ser superado, nas eleições de 2024, precisamente pelo atual líder.
Para Villas-Boas, que também foi campeão como treinador pelos ‘dragões’, estas celebrações fazem-se “de forma clara e inequívoca”, pela conquista lograda “com brio, profissionalismo e à Porto”.
“Este título é, antes de mais, dos nossos jogadores e da nossa equipa técnica, pela seriedade, pelo compromisso e pela capacidade de se unirem em torno de um objetivo. (...) É também de todos aqueles que, longe dos holofotes, trabalham arduamente para fazer funcionar uma equipa: é dos nossos colaboradores, da estrutura, do departamento clínico, do ‘scouting’, da formação e de todos os que trabalham diariamente” em prol do emblema, escreveu.
A escolha do novo treinador, Francesco Farioli, foi “uma aposta de exigência, coerência e trabalho no detalhe”, deixando elogios ao técnico e também à capacidade de contratar reforços para o plantel, assim como “mudanças claras na direção desportiva”.
“Aos Portistas, digo o que digo sempre: a nossa força está na nossa união. A época foi exigente, os obstáculos foram muitos, o ruído existiu e existirá sempre contra o FC Porto. (...) Parabéns a todos. Este título é do FC Porto. E, a partir de amanhã, como sempre, voltamos ao trabalho. Porque no FC Porto celebrar é um momento. Vencer, esse, é um compromisso”, acrescentou.
O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.
Os ‘dragões’, orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.
O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.