FC Porto campeão. “Dedico conquista a Pinto da Costa e Jorge Costa” – André Villas-Boas

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, dedicou sábado a conquista do 31.º título de campeão português de futebol “inteiramente a Jorge Nuno Pinto da Costa e Jorge Costa", figuras do clube que morreram em 2025.