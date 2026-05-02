FC Porto campeão: Jorge Costa relembrado nas celebrações do título

O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.





Pedro Proença lembra Jorge Costa ao felicitar os campeões

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, lembrou hoje o antigo capitão do FC Porto, Jorge Costa, na mensagem em que deu os parabéns aos ‘dragões’ pela 31.ª conquista da I Liga.



“Num ano difícil, marcado pelo desaparecimento de Jorge Costa, figura incontornável do clube e do futebol português, este título assume ainda mais relevância”, pode ler-se na mensagem divulgada nas redes sociais.



Jorge Costa, que era dirigente dos ‘azuis e brancos’, morreu em 05 de agosto de 2025, aos 53 anos, quando trabalhava no início da época que viria a culminar na conquista do campeonato, hoje confirmada após a vitória caseira ante o Alverca (1-0).



“Em nome da Federação Portuguesa de Futebol felicito o FC Porto e respetiva direção, na pessoa do seu presidente André Villas-Boas, jogadores, equipas técnicas, toda a estrutura e os adeptos por esta conquista”, acrescenta Proença.



O FC Porto, orientado pelo italiano Francesco Farioli, chegou assim aos 85 pontos, mais 9 que Benfica, segundo classificado, e doze que Sporting, terceiro na tabela com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.



Minutos depois de o apito final do encontro com o Alverca (1-0) ter soado e permitido que começasse o festejo de nova conquista dos ‘dragões’, as luzes do Estádio do Dragão apagaram-se para lembrar o ‘bicho’, que morreu após ter sofrido uma paragem cardíaca no centro de treinos dos ‘azuis e brancos’, com imagens de Jorge Costa a passarem nos ecrãs gigantes.A bandeira do FC Porto, que estava no topo sul do Estádio do Dragão desde o funeral de Jorge Costa, desceu novamente ao relvado ao som de ‘Never Enough’, de Loren Allred, onde foi recebida pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e pela viúva do antigo diretor do futebol dos ‘azuis e brancos’.Dois dos adjuntos do treinador Francesco Farioli, Lucho González e Castro, que partilharam o balneário com Jorge Costa, não conseguiram conter as lágrimas de emoção, assim como o jovem Rodrigo Mora.Após um momento de acalmia, com a homenagem a Jorge Costa, o Estádio do Dragão voltou a festejar, com o hino do clube a ser cantado em uníssono.