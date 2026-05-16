FC Porto campeão. Milhares na Ribeira e nas ruas do Porto fazem a festa do 31.º titulo

Com as duas margens lotadas e o rio repleto de embarcações, o capitão Diogo Costa saudou a partir da embarcação os adeptos, a quem agradeceu todo o apoio.

“Obrigado por acreditarem em nós”, disse o internacional luso, antes de anunciar que “o campeão voltou”.

As janelas e varandas estavam decoradas com bandeiras e cachecóis, bandeiras maiores acompanhavam o perfil das diferentes escadarias e as buzinadelas crescentes de quem chegava misturavam-se com as de quem procurava encontrar o melhor local para ver passar os novos campeões.

“Nem sei explicar esta coisa mais linda. As pessoas, por vezes, têm uma ideia errada da Ribeira, mas somos gente acolhedora, e, poder celebrar o triunfo do nosso clube à porta de casa, não tem palavras”, disse a adepta, de 51 anos. Os olhos brilharam mais ao recordar a passagem pela Ribeira do malogrado presidente Pinto da Costa, na época passada, apesar da ausência de festa.

Cerca de meia hora depois, com o dia a despedir-se da cidade, iluminada como no São João, é caso para dizer: “Este é Porto de todos os barcos / Chegam os loucos, saem encantados / E é por ti que o Douro canta os fados / Vem ter comigo aos Aliados”.





A longa espera terminou por volta das 22h00, coincidindo com a chegada pelo rio da comitiva, anunciada com fogo de artifício e um espetáculo de ‘drones’ luminosos, que iam formando imagens. No céu já estrelado da Invicta, formou-se um dragão, mais tarde substituído pela camisola dois (envergada pelo malogrado Jorge Costa), o símbolo do FC Porto e terminou com a frase “Seguimos juntos”.Muitas horas antes, ainda o jogo frente ao Santa Clara - que os ‘azuis e brancos’ venceria por 1-0 - não tinha começado e, já a Ribeira, assim como todos os acessos, estavam praticamente intransitáveis, não deixando ninguém indiferente.A vida própria desta zona, normalmente por conta dos turistas, ganhou novos protagonistas, com centenas de adeptos, um número que rapidamente chegou aos milhares, a exibir orgulhosamente camisolas do FC Porto, de várias épocas e diferentes tonalidades, e outros adornos em azul e branco.Apanhados neste São João antecipado, dois jovens casais ingleses, de Leeds, ocupavam uma zona privilegiada numa esplanada com vista para a Ribeira. Eles mais faladores e extrovertidos do que elas, mais surpreendidas e atentas ao burburinho crescente, confessavam já ter tomado conhecimento da festa dos campeões, o que antecedeu um erguer de copos no ar e um nada tímido “Porto!’.Prometeram ficar por ali e espreitar depois a festa nos Aliados, ficando a clara sensação de que, naquele momento, àquela hora, quase tudo seria motivo para um novo brinde e mais uma de muitas rodadas, a avaliar pela mesa cheia.Uns metros abaixo, no centro da Ribeira, perto do Cubo e das esplanadas entretanto retiradas por indicação das forças da ordem, Filomena Carvalho, tripeira de gema, era o espelho de quem sente diferente a festa de um título que, pela primeira vez, passou à porta de casa.“Isto também é por ele e pelo Jorge Costa, que bem mereciam isto e estar aqui. Não posso também esquecer o atual presidente da Câmara, por nos proporcionar esta grande e merecida festa”, acrescentou, repartindo por todo o grupo de trabalho os méritos do 31.º título.O FC Porto vencia o último jogo (1-0 diante do Santa Clara), mas o desfecho quase passou ao lado de muitos daqueles que iam a afinar as vozes e ensaiavam danças e coreografias, numa festa cada vez mais ruidosa, mas algo dispersa.Tudo mudou assim que a animação passou para a mesa de som, no improvisado palco, centrando a atenção dos presentes, dos que se começaram a apresentar na outra margem, no cais de Vila Nova de Gaia, e também de muitos dos que cruzavam o rio em diferentes embarcações. Enquanto isso, o ecrã, atrás do animador de serviço, exibia imagens do início da festa no Dragão, atingindo o seu ponto alto à chegada da comitiva ao cais da Ribeira.A comitiva portista cumpriu o programa e seguiu, em trio elétrico, rumo à Avenida, quase como na deixa de Pedro Abrunhosa, onde milhares de adeptos esperam para celebrar o melhor 31 da história do FC Porto.