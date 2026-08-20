FC Porto cede extremo espanhol Iván Jaime ao Las Palmas

"O FC Porto chegou a acordo com o UD Las Palmas para a cedência, a título de empréstimo válido até ao final da temporada, dos direitos de inscrição desportiva de Iván Jaime", pode ler-se na nota dos 'azuis e brancos' publicada no seu sítio oficial na Internet.



O clube espanhol pode ficar com o jogador, de 25 anos, em permanência caso acione uma cláusula cifrada nos três milhões de euros, com o campeão português a manter 20% das mais-valias de uma eventual transferência, caso a saída definitiva se concretize.



Formado no Málaga, tendo-se estreado no futebol sénior pelos espanhóis, Iván Jaime ingressou no futebol português pela porta do Famalicão, em 2020/21.



Ao longo das três épocas em que alinhou pelo conjunto minhoto, foi gradualmente ganhando protagonismo na equipa, tendo, na última, conseguido nove golos na I Liga e o prémio de "jovem jogador do ano" da edição 2022/23.



O destaque valeu-lhe uma transferência para o FC Porto, em agosto de 2023, mas Iván Jaime nunca conseguiu ter tempo de jogo regular pelo emblema portista, tendo sido emprestado sucessivamente ao Valência (Espanha) e ao CF Montreal (Canadá), sendo esta a sua terceira cedência.



Pelos ‘dragões’, disputou 44 jogos, nas épocas 2023/24 e 2024/25, e marcou cinco golos, entre os quais o da vitória sobre o Sporting (4-3 após prolongamento, depois de 0-3), aos 101 minutos, na edição 2024 da Supertaça Cândido de Oliveira, disputada em Aveiro.



