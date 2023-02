FC Porto chega em alta a San Siro para começar a discutar oitavos com Inter

Ainda que de forma muitas vezes pouco convincente e quase sempre com exibições com ‘olhos’ só para o resultado, os ‘dragões’ têm somado triunfos, quase sempre sem golos sofridos, e não perdem desde o 0-1 com o Benfica, em 21 de outubro de 2022, num embate em que ficaram muito cedo (27 minutos) com 10 unidades.Pela frente, os segundos classificados da I Liga, a dois pontos do líder Benfica, ainda que com um jogo a mais, vão ter os vice-líderes na Serie A, mas a distantes 15 pontos do Nápoles.Os ‘dragões’ vão para a 13.ª presença nos ‘oitavos’ (introduzido em 2003/04), com um balanço de cinco apuramentos e sete eliminações, e seguiram em frente na última vez, em 2020/21, às custas da Juventus, de Cristiano Ronaldo.Por seu lado, os ‘nerazzurri’ cumprem a 10.ª participação nesta fase, que não ultrapassam desde 2010/11 - afastaram o Bayern Munique, com um 3-2 fora, após um 0-1 caseiro) -, um ano após a vitória na prova, sob o comando de José Mourinho.Foi também, curiosamente, na época seguinte a ‘Mou’ conduzir o FC Porto ao cetro que os dois conjuntos se encontraram pela primeira vez nos ‘oitavos’, em 2004/05, numa eliminatória que caiu para os transalpinos, que empataram 1-1 no Dragão e venceram por 3-1 em San Siro, com um ‘hat-trick’ do brasileiro Adriano.Agora, quase duas décadas depois, os dois conjuntos reencontram-se e os transalpinos voltam a partir favoritos, numa altura em que contam apenas uma derrota nos últimos 18 jogos – mais 14 vitórias e três empates -, desde 09 de novembro de 2022.Como o FC Porto, a derrota (0-1 na receção ao Empoli) aconteceu num jogo em que o Inter ficou cedo (40 minutos) reduzido a 10 unidades, por expulsão do eslovaco Skriniar.Para o embate da primeira mão, no mítico San Siro, os dois clubes não têm baixas por castigo, mas os ‘dragões’ vão surgir diminuídos devido a lesão, pois poderá não haver Uribe, Otávio, Evanilson, Wendell, Veron e Fábio Cardoso.Na antecâmara do regresso à ‘Champions’, o FC Porto venceu – sem convencer – na receção ao Rio Ave, por 1-0, com um tento do espanhol Toni Martínez, enquanto o Inter recebeu e bateu a Udinese por 3-1, com tentos do belga Lukaku (grande penalidade), do arménio Mkhitaryan e do argentino Lautaro Martínez.

O encontro entre o FC Porto e o Inter Milão, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na quarta-feira no Estádio Giuseppe Meazza, no bairro de San Siro, em Milão, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).





'Milagres' de Diogo Costa conduziram FC Porto aos 'oitavos'

Os ‘milagres’ do guarda-redes Diogo Costa são responsáveis por o FC Porto ter conseguido o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, após uma entrada na fase de grupos com duas derrotas.



O jovem dono da baliza portista, e agora também da seleção nacional, defendeu nada menos do que três grandes penalidades em três jogos consecutivos, entre a terceira e a quinta jornadas, e, não satisfeito, ainda fez uma assistência para golo.



Desta forma, Diogo Costa transformou um início falhado, com um desaire ‘normal’ no reduto do Atlético de Madrid (1-2) e uma impensável goleada na receção ao Club Brugge (0-4), num ‘final feliz’, com quatro vitórias e a conquista do Grupo B.



Além do guarda-redes, destaque na formação portista para os cinco golos do avançado iraniano Taremi, terceiro melhor marcador da prova, em igualdade com João Mário, Haaland e Lewandowski, e apenas atrás de Mbappé e Salah, ambos com sete tentos.



Para vencer o agrupamento, com 12 pontos – o segundo pior registo dos oito vencedores, apenas à frente do Tottenham (11, no Grupo D) -, o FC Porto contou também com a ajuda dos seus oponentes diretos, que se foram ‘empatando’ entre si.



O Club Brugge, mesmo não vencendo nenhum dos últimos três jogos, foi segundo, depois de garantir o apuramento logo à quarta jornada, enquanto o Bayer Leverkusen foi terceiro, à frente de um dececionante Atlético de Madrid.



A formação portista entrou em cena no Wanda Metropolitano, num encontro que parecia destinado a acabar com um empate a zero – que se verificava aos 90 minutos – e terminou com o triunfo dos anfitriões por 2-1, com três golos nos descontos.



Já após a expulsão de Taremi, num segundo amarelo por simular uma falta, aos 81 minutos, Hermoso adiantou os ‘colchoneros’, aos 90+1, o colombiano Uribe empatou de grande penalidade, aos 90+6, para, aos 90+11, o francês Griezmann decidir o jogo.



O desaire no reduto da segunda equipa mais cotada do agrupamento não parecia preocupante, mas, à segunda jornada, aconteceu o impensável, com o Club Brugge a golear no Dragão por 4-0, com um penálti de Jutglà, na primeira parte, e tentos de Sowah, Skov Olsen e Nusa, na segunda.



Após duas rondas, o FC Porto ficou, desde logo, em posição muito delicada, que esteve prestes a piorar ainda mais aos 45 minutos do terceiro jogo, a receção ao Bayer Leverkusen, quando o árbitro assinalou um penálti favorável aos germânicos, com 0-0.



Diego Costa começou, então, a ‘emergir’ como o ‘salvador’ portista, ao parar a grande penalidade do checo Patrik Schick, dando renovada ‘alma’ aos ‘dragões’, que chegariam ao triunfo com tentos dos suplentes Zaidu (69 minutos) e Galeno (87).



Na Alemanha, à quarta ronda, o jovem guarda-redes fez ainda melhor, ao assistir, com um pontapé longo, Galeno para o golo inaugurar, logo aos seis minutos, e parar novo castigo máximo, agora apontado por Kerem Demerbay, aos 16.



Os germânicos ‘perceberam’ que não havia forma de bater o Diogo Costa e, na segunda parte, sofreram mais dois golos, com Taremi, aos 53 e 64 minutos, a mostrar a Schick e Demerbay como se marcam grandes penalidades.



À quinta ronda, os ‘dragões’ visitaram um Club Brugge já apurado e ‘vingaram’, pelos mesmos números, o desaire sofrido no Dragão, mas nem tudo foi tão fácil como parece.



Os portistas adiantaram-se aos 33 minutos, por Taremi, mas, aos 51, o empate só não aconteceu porque, mais uma vez, Diogo Costa parou um penálti, cometido de forma ‘infantil’ por David Carmo: defendeu o de Vanaken e a repetição de Noa Lang. Incrível.



Pouco depois desse lance, o ‘onze’ de Sérgio Conceição apontou dois golos de ‘rajada’, por Evanilson (57 minutos) e Eustáquio (60), e ainda sobrou tempo para Taremi ‘bisar’ (70).



O FC Porto não selou desde logo o apuramento, mas garantiu-o horas depois, já que o Atlético de Madrid não foi capaz de bater em casa o Bayer Leverkusen (2-2), ao desperdiçar um penálti para ganhar o jogo – falhou Carrasco – aos 90+9 minutos.



Desta forma, os ‘colchoneros’ não puderam ir ao Dragão disputar o apuramento – um ano antes tinha sido assim e ganharam por 3-1 – e o FC Porto, apoiado em dois tentos madrugadores, de Taremi e Eustáquio, fechou o Grupo B com um triunfo por 2-1, com Marcano a marcar na própria baliza, já aos 90+5 minutos.



O triunfo valeu aos ‘dragões’ a vitória no agrupamento, já que, no outro jogo, o Club Brugge não conseguiu ganhar em Leverkusen (0-0) e caiu para o segundo lugar, acabando depois, no sorteio dos ‘oitavos’, por colocar-se na ‘rota’ do Benfica.