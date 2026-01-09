FC Porto conclui estágio no Algarve com vitória sobre o Farense
O FC Porto terminou um estágio no Algarve a vencer o Farense, da II Liga, em jogo particular, por 2-0, com Pepê e Rodrigo Mora a apontarem os golos do líder da I Liga de futebol.
Em encontro que decorreu à porta fechada, durante a tarde de hoje, após sessão de treino matinal, o extremo brasileiro adiantou os `dragões` no marcador aos 20 minutos e o médio português fechou a contagem já aos 80.
Em nota no sítio oficial da Internet, o emblema `azul e branco` revelou que utilizou "todos os jogadores disponíveis", numa altura em que Nehuén Pérez, Francisco Moura e Luuk de Jong recuperam das respetivas lesões.
O estágio do FC Porto, que se iniciou na terça-feira, na Quinta do Lago, em Almancil, permitiu à formação de Francesco Farioli aproveitar a ausência da `final four` da Taça da Liga e o interregno competitivo até à próxima quarta-feira.
O técnico italiano incluiu na comitiva todos os jogadores da equipa principal - à exceção de Zaidu, que está em representação da Nigéria na Taça das Nações Africanas (CAN2026)-, bem como o reforço Thiago Silva e os juniores Bernardo Lima, Martim Chelmik, Mateus Mide e Duarte Cunha, todos eles campeões europeus e mundiais em sub-17 por Portugal.
A equipa tem voo de regresso ao Porto marcado para as 20:00 e regressará ao trabalho no domingo, de novo no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.
O próximo jogo oficial do FC Porto será a receção ao Benfica, na quarta-feira, às 20:45, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.