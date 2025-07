FC Porto confirma negociações para rescisão de contrato com Martín Anselmi

"O Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) informa o mercado, os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes, bem como o público em geral, que iniciou negociações com o treinador Martin Anselmi para a cessação do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde janeiro de 2025".





O comunicado é foi publicado na CMVM e confirma a vontade do FC Porto em ter novo treinador. Martín Anselmi chegou em janeiro deste ano ao comando técnico dos Dragões, vindo do Cruz Azul, do México.





Apesar das boas indicações, o treinador argentino de 39 anos nunca conseguiu impôr uma ideia de jogo clara no FC Porto e em 21 partidas que esteve no banco, apenas venceu por dez vezes.





No Mundial de Clubes, André Villas-Boas tinha como objetivo ter o FC Porto a passar a fase de grupos mas a equipa acabou por falhar a passagem aos oitavos de final, sendo derrotada pelo Inter Miami e empatando com Palmeiras e Al Ahly.





Desde o regresso, o FC Porto tem tentado rescindir contrato com o treinador argentino, que assinou até 2027 com o clube da cidade invicta. Para libertar Anselmi, o FC Porto terá de pagar os valores correspondentes ao salário do treinador.





Para o lugar vago deverá ser contratado o italiano Francesco Farioli, técnico que este no Ajax na temporada passada.