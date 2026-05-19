FC Porto confirma venda definitiva de Ángel Alarcón ao Utrecht

"O FC Utrecht adquiriu os direitos de inscrição desportiva e 50% dos direitos económicos do atleta por dois milhões de euros e o FC Porto declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação", informaram os 'azuis e brancos', em nota no seu sítio oficial da Internet.



Ángel Alarcón, internacional jovem por Espanha, foi formado no FC Barcelona e realizou quatro jogos pela equipa principal 'blaugrana', antes de ingressar no FC Porto, em 2024/25.



Na época de estreia, o jogador catalão apenas alinhou pelo FC Porto B, mas, em 2025/26, participou em seis jogos da primeira equipa e sagrou-se campeão nacional, tendo, porém, perdido espaço no plantel com a chegada do polaco Oskar Pietuszewski, o que levou o clube a cedê-lo ao Utrecht, em janeiro.



Em meia temporada nos Países Baixos, contribuiu com três golos e três assistências para o sexto lugar do Utrecht no campeonato, tendo somado 13 aparições.