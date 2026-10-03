FC Porto conquista primeira Supertaça feminina de voleibol ao vencer Sporting de Braga

As campeãs nacionais e detentoras da Taça de Portugal impuseram-se pelos parciais de 25-18, 23-25, 25-16 e 25-19, num encontro em que as bracarenses ainda restabeleceram a igualdade, mas não conseguiram contrariar a superioridade portista nos dois últimos sets.



Com uma defesa organizada e eficácia no contra-ataque, o FC Porto assumiu pela primeira vez a liderança do marcador aos 4-3 e construiu uma vantagem expressiva no primeiro parcial. O desconto de tempo pedido pelo Sporting de Braga aos 8-4 não travou as portistas, que se distanciaram até aos 14-5.



A formação minhota reagiu e conseguiu reduzir a diferença para três pontos (21-18), relançando a discussão do set. Contudo, a equipa orientada por Miguel Coelho respondeu com quatro pontos consecutivos e fechou o parcial em 25-18.



O segundo set apresentou um cenário diferente, com o Sporting de Braga a entrar com três pontos sem resposta e a chegar aos 5-1, levando o técnico portista a interromper o jogo.



As bracarenses conservaram a dianteira e dispuseram de cinco pontos de vantagem em diferentes momentos, mas o FC Porto recuperou e igualou aos 18-18. A equipa de João Santos resistiu à aproximação, voltou a distanciar-se e, depois de as portistas anularem dois pontos de set, confirmou o 25-23 que repôs a igualdade no encontro.



A resposta do FC Porto surgiu no terceiro parcial. Após o equilíbrio inicial, as portistas passaram de 4-4 para 8-5 e alargaram progressivamente a vantagem, atingindo os 15-10 e, mais tarde, os 21-13.



Sem permitir uma recuperação semelhante à do primeiro set, a formação azul e branca marcou os últimos três pontos e assegurou o 25-16, colocando-se novamente na frente da final.



No quarto parcial, o Sporting de Braga manteve-se próximo na fase inicial, mas o FC Porto voltou a ganhar distância, passando de 13-11 para 18-13. As minhotas reduziram para 18-15, sem conseguirem impedir nova aceleração das adversárias.



As portistas chegaram aos 24-18 e, depois de um ponto bracarense, fecharam o encontro em 25-19, garantindo o troféu.



O FC Porto sucede ao Benfica no palmarés da Supertaça e volta a superar o Sporting de Braga numa decisão nacional, depois de ter vencido as minhotas na final do ‘play-off’ do campeonato e na final da Taça de Portugal de 2025/26.



