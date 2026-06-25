FC Porto contrariou "descrença" ao vencer o nacional de basquetebol - Fernando Sá

Os 'dragões' fecharam a final em quatro jogos (3-1), em resposta contundente ao desaire expressivo no primeiro jogo (89-73), perante um Benfica que não teve capacidade de reação à derrota caseira no segundo encontro (102-98, após prolongamento).



"Acho que surpreendemos muita gente, pelo menos pelo 'feedback' que recebi de adeptos e pessoas menos próximas. Percebeu-se que houve uma descrença muito grande ao longo da época. Já vencer frente ao Sporting nas meias-finais surpreendeu muitos, acima de tudo pelo nível em que nos apresentámos", assumiu, em entrevista à Lusa, após uma fase regular em que os 'azuis e brancos' não foram além da terceira posição.



Vindos de triunfos nas eliminatórias frente a Imortal (2-0) e Sporting (3-1), os comandados d Fernando Sá poderiam ter desanimado com o primeiro desaire no Pavilhão da Luz, mas o técnico fez ver aos jogadores que seria possível disputar o título com as 'águias' caso melhorassem a eficácia ofensiva.



"Não foi um jogo bem conseguido, mas não por falta de competitividade, como o resultado pode fazer parecer. Foi pelas nossas baixas percentagens. Os 89 pontos do Benfica, nessas circunstâncias, deram-nos sinais de que era possível. Aos olhos de qualquer pessoa, aquele tinha sido um jogo brilhante do Benfica. Fiz ver aos jogadores - com números fica mais fácil explicar - que poderíamos ter disputado o jogo se tivéssemos ao nosso nível", explicou.



Dois dias depois, novamente em Lisboa, o FC Porto roubou o 'fator casa' ao Benfica, ao conseguir uma decisiva vitória no jogo 2, numa partida de emoções fortes que o técnico não hesita em incluir no lote das melhores da sua extensa carreira.



Os 'dragões' recuperaram de uma desvantagem que chegou a ser de 11 pontos no último quarto e levaram a partida para prolongamento após empate 94-94, conseguindo depois ganhar, alavancados pela exibição de Cornelius Hudson, que terminou a partida com 41 pontos e foi sempre assertivo nos momentos-chave.



"Sentimos também que a sorte estava connosco, o que é fundamental, quer se queira, quer não. Estávamos com 10 pontos de desvantagem, a três ou quatro minutos do final, e todas as nossas decisões correram de forma perfeita. Perfeita, porque a bola entrou. Se não tivesse entrado, nada disto poderia acontecer. Também tivemos a nossa estrelinha da sorte, de que os campeões precisam", constatou Fernando Sá.



A partir daí, trazendo a final igualada para o Porto, o técnico apercebeu-se, pela envolvência do público no Dragão Arena, que o primeiro título nacional do clube em 10 anos já não escaparia.



"O peso dos adeptos, com casa cheia, pesa bastante. Foi fundamental frente a Sporting e Benfica trazer uma vitória de fora, penso que deu esperança e expectativa aos nossos adeptos e criou um ambiente positivo. Depois de ver a atmosfera no jogo 3, sabia que não iríamos perder o seguinte. Lembro-me de pensar: 'Assim, não nos vão conseguir ganhar'", confidenciou, agradecendo o apoio vindo das bancadas.



O FC Porto acabou por gerir com segurança as incidências nos dois jogos em casa, apesar de ter passado por algumas dificuldades no derradeiro, e evitou assim disputar um quinto jogo no reduto do Benfica.



"Não sei se o Benfica vacilou ou não, mas isso não é algo normalmente aconteça no Benfica, que tem jogadores habituadíssimos a este tipo de pressão. Acho que houve um aspeto em que claramente tivemos melhor do que os nossos rivais: nos índices físicos. O trabalho realizado pelo nosso departamento de 'performance' permitiu-nos chegar num nível físico superior aos play-offs", concluiu.



Em 14 de junho, o FC Porto conquistou o 13.º campeonato nacional de basquetebol, o primeiro de Fernando Sá enquanto treinador da principal divisão de seniores, resgatando para o palmarés do clube um cetro que fugia desde 2015/16.