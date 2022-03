FC Porto contrata andebolista dinarmarquês Jakob Mikkelsen

Mikelsen, de 25 anos, tem 1,98 metros e iniciou-se na modalidade no Aarhus, prosseguindo depois a carreira no Fredericia HK.



No início da época foi recrutado pela equipa francesa, na qual disputou em 18 partidas e marcou 87 golos, com uma média de 4,83 golos por jogo.



Em declarações divulgadas pelo clube, Jacob Mikkelsen garantiu estar “muito entusiasmado” e “ansioso” por jogar numa equipa que tem como objetivos “ganhar o campeonato e ir o mais longe possível na 'Champions'”.



Jakob Mikkelsen descreveu-se como um “jogador muito direto”, que gosta de “apostar no um contra um e de assumir o controlo do jogo”, mostrando-se ansioso por trabalhar com o técnico Magnus Andersson.



“Quero muito ser treinado pelo Magnus. É espetacular ver a cultura escandinava no FC Porto e tenho ouvido muitas coisas boas sobre isso. Foi um dos grandes motivos que me trouxe até cá”, disse.