FC Porto contrata Borja Sainz ao Norwich

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD portista informa que, além dos 13,3 ME fixos, o negócio é "acrescido de uma remuneração variável máxima de 2M€ (dois milhões de euros) em função do cumprimento de certos objetivos".



Por outro lado, o Norwich terá direito a "20% das mais valias de uma potencial futura transferência do jogador, mas "assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros", num negócio em que o FC Porto terá encargos com serviços de intermediação de 600 mil euros.



Além de ter assinado um vínculo até 2030, Borja Sainz ficará 'protegido' por uma cláusula de rescisão de 100 ME, refere ainda o FC Porto na mesma nota enviada ao regulador do mercado.



“Sinto-me muito orgulhoso e muito feliz. O FC Porto é o melhor clube de Portugal e eu estou muito contente e ansioso por começar”, referiu o espanhol, em declarações aos canais de comunicação dos ‘azuis e brancos’.



Dizendo que prefere jogar como extremo esquerdo, Borja Sanz assegurou que os adeptos “podem esperar um jogador com ambição, que quer ajudar a equipa no que for necessário, que é forte no um para um e que tem muita vontade de marcar golos e de fazer assistências”.



“Falei com o Samu no primeiro dia em que me contactaram. Comentei com ele que recebi a proposta e ele disse-me maravilhas deste clube. Sei que ele está muito feliz por jogar aqui. Aproveito para lhe agradecer porque foi ele que me ajudou quando cheguei”, confessou o espanhol, que espera que este “seja um grande ano” para o FC Porto.



Sainz, de 24 anos, fez formação no Ahtletic Bilbau, mas foi nos ‘vizinhos’ do Alavés que se estreou no principal escalão de Espanha, em 2019/20, somando dois golos em 44 jogos nas duas temporadas pela formação de Vitória.



Posteriormente, foi cedido ao Saragoça, em 2021/22 (35 partidas e três golos), antes da primeira experiência no estrangeiro, mais concretamente na Turquia, pelo Giresunspor, quando assinou nove golos em 32 encontros.



A mudança para Inglaterra deu-se em 2023, para o Norwich, do segundo escalão de Inglaterra, pelo qual contabilizou 82 jogos e 27 golos desde então.



Na época passada, Sainz cotou-se mesmo como o melhor marcador dos ‘canaries’ no Championship, com 18 tentos, ainda assim insuficientes para que a equipa conseguisse melhor do que o 13.º lugar na competição.



O extremo, internacional sub-19 por Espanha, é o quarto reforço do FC Porto para a nova temporada, depois do compatriota Gabri Veiga (ex-Al Ahli), do guarda-redes João Costa (ex-Estrela da Amadora) e do central croata Dominik Prpic (ex-Hajduk Split).



Os portistas, que serão treinados pelo italiano Francesco Farioli, iniciaram na sexta-feira os trabalhos de pré-temporada, sendo que a estreia na I Liga 2025/26 está agendada para o fim de semana de 09 e 10 de agosto, com a receção ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão.