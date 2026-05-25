FC Porto contrata João Afonso ao Santa Clara





(Com Lusa)

"O FC Porto chegou a acordo com o Clube Desportivo Santa Clara para a transferência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 80% dos direitos económicos de João Afonso pelo valor fixo de 1,5 ME, acrescido de uma remuneração variável máxima de 500 mil euros em função do cumprimento de certos objetivos", divulgou hoje o clube 'azul e branco' no seu sítio oficial na Internet.Além dos 80% dos direitos económicos já adquiridos, o FC Porto terá a opção de adquirir os restantes 20% por dois ME e o guardião, de 19 anos, assinou um vínculo com os 'dragões' até 30 de junho de 2031, que contempla uma cláusula de rescisão cifrada nos 30 ME.Segundo os portistas, a operação não teve encargos de intermediação e o emblema açoriano assumirá o pagamento do mecanismo de solidariedade a terceiros.João Afonso, internacional jovem por Portugal, vai representar a equipa B do FC Porto numa fase inicial, mas mantendo contacto permanente com o plantel principal.“Foi muito emocionante, foi tudo muito rápido. Ainda há pouco tempo jogava nos sub-23, depois o ‘mister’ passou a apostar mais em mim, comecei a ter minutos na equipa A e, felizmente, as coisas correram bem. Ser transferido para um clube como o FC Porto é um passo muito importante e obviamente que vou dar o máximo”, expressou o jogador, em declarações reproduzidas pelos meios do FC Porto.O guarda-redes, nascido em Ponta Delgada, fez todo o seu percurso na Ilha de São Miguel, tendo chegado ao Santa Clara com 14 anos, proveniente do Grupo Desportivo de São Roque, no qual se iniciou no futebol.Nas últimas três temporadas, defendeu a baliza dos sub-23 do Santa Clara na Liga Revelação, antes de se estrear no principal escalão do futebol português, ao disputar as últimas duas jornadas da edição 2025/26 da I Liga.Depois de não ter sofrido na estreia pela primeira equipa, em vitória frente ao Nacional (2-0), a contar para a 33.ª ronda, João Afonso fechou o campeonato com uma titularidade frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, num jogo vencido pelos portistas (1-0).“Isto significa muito para mim, é um orgulho enorme. O meu último jogo pelo Santa Clara foi no Estádio do Dragão, senti o ambiente criado pelos adeptos e pensei: 'quem me dera jogar aqui também'. É muito diferente, o FC Porto é um clube com uma dimensão muito maior e é um orgulho representá-lo”, explicou.O primeiro reforço dos campeões nacionais para a época 2026/27 conta com a concorrência de Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa, tendo para si reservado o número 50.