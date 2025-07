FC Porto contrata Victor Froholdt ao FC Copenhaga

", pode ler-se no comunicado publicado pelos "dragões" no seu sítio oficial.Os azuis e brancos notificaram ainda que tiveram encargos de intermediação de 5% do valor da transação e que o campeão dinamarquês se encarregou de cobrir o mecanismo de solidariedade a terceiros, salvaguardando 10% das mais-valias de uma futura transferência.Formado no campeão dinamarquês, Froholdt chegou à formação principal do clube em 2023/24, ainda com 17 anos, mas foi na época transata que assumiu protagonismo, ao ser figura destacada na equipa que conquistou a Liga e a Taça da Dinamarca, com 53 jogos registados, nos quais somou seis golos e três assistências.Em março, estreou-se pela principal seleção da Dinamarca, em duelo frente a Portugal, no qual a formação das 'quinas' venceu por 5-2 e carimbou a passagem às meias-finais da Liga das Nações, que acabaria por conquistar.Os valores divulgados pelas duas partes fazem da transferência a segunda mais cara de sempre do FC Porto, a par das vindas de David Carmo, Óliver Torres e Giannelli Imbula, ficando apenas atrás de Samu, a maior aquisição da história do futebol português (32 ME).