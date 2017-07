FC Porto-Corunha restam três mil bilhetes

Já só restam três mil bilhetes para o jogo de apresentação do FC Porto aos seus adeptos, marcado para domingo, às 19h30, no Estádio do Dragão, frente aos espanhóis do Deportivo da Corunha, como conta a jornalista da Antena 1, Cláudia Martins.



A animação está garantida a partir das 14h30, com diversas surpresas no perímetro do estádio: Road Show Dragon Force, em que os mais novos poderão experimentar as diferentes modalidades do clube, pinturas faciais, concertos e muito mais. A abertura de portas está agendada para as 16h45.



O encontro com o Deportivo da Corunha representa o reencontro com uma equipa de boa memória, já que foi uma das que ficou pelo caminho no percurso para a conquista da Liga dos Campeões em 2004.