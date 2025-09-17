FC Porto critica reagendamento da partida frente ao Arouca

Em comunicado, os Dragões sublinham que a Liga, o Arouca e a autarquia local foram incapazes de prever atempadamente uma festa anual.



Dizem que foi tomada uma decisão unilateral e sem respeitar os regulamentos. O FC Porto fala numa "impreparação inaceitável, com prejuízo para os clubes profissionais" e descrevem este ato como "mais um triste episódio que envergonha o futebol português."



O clube azul e branco vai mais longe e refere "manobras e interesses de bastidores" que garante não desviarão o FC Porto e a equipa de futebol do caminho traçado.



Esta nova data retira um dia de descanso aos portistas, que passam a ter três jogos numa semana.



Além da ida a Arouca na sétima jornada, jogam com o Estrela Vermelha para a Liga Europa e fecham com um importante Clássico com o Benfica.