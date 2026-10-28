FC Porto despede-se com derrota amarga da Liga dos Campeões de andebol

Já sem possibilidades de seguir para a Ronda Principal, o FC Porto terminou o Grupo A no terceiro lugar, com três pontos, a nove do líder Veszprém, que venceu os seis encontros disputados. Os ‘dragões’ vão agora prosseguir a campanha europeia na Liga Europeia.



O Veszprém, orientado pelo espanhol Xavi Pascual, confirmou o primeiro lugar do agrupamento, mantendo o pleno de vitórias na competição, frente a uma formação portista que procurava alcançar o primeiro triunfo da sua história diante do adversário húngaro.



Depois de um arranque melhor dos visitantes e de o FC Porto ter reequilibrado a partida, os húngaros assumiram o comando da partida a partir dos 9-9 e chegaram a deter uma vantagem de quatro golos (16-12), reduzida para dois nos instantes finais da primeira parte, que terminou com vantagem do Veszprém 17-15.



No segundo tempo, o FC Porto voltou a demonstrar capacidade de reação, e com Diogo Rema inspirado na baliza, anulou a desvantagem, chegando à igualdade a 18 golos, antes de passar para a frente (19-18), aos 36 minutos, por intermédio de Ricardo Brandão.



A partir daí, o encontro manteve-se equilibrado, com sucessivas alternâncias e igualdades no marcador, e os ‘dragões’ conseguiram acompanhar o ritmo dos húngaros até aos 25-25, já aos 48 minutos.



Contudo, o Veszprém, inspirado pela exibição do guarda-redes Emil Nielsen, respondeu com três golos consecutivos, e passou definitivamente para o controlo do encontro, numa fase em que os portistas começaram a revelar maiores dificuldades para acompanhar a eficácia ofensiva dos visitantes, que fecharam a partida com cinco golos de vantagem (34-29).



Antonio Martínez, com seis golos, foi o melhor marcador do FC Porto, enquanto Ahmed Hesham e Nedim Remili, ambos com cinco, lideraram a lista de concretizadores do Veszprém, que contou ainda com 17 defesas dos seus guarda-redes, contra 10 dos portistas.



Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto – Veszprém, 29-34.



Ao intervalo: 15-17.



Sob a arbitragem de Dimitar Mitrevski e Blagojche Todorovski (Macedónia do Norte), as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (29): Diogo Rêma, Rui Silva (3), Pedro Oliveira (2), Antonio Martínez (6), Gilberto Duarte (1), João Gomes (2) e Vasco Costa (4). Jogaram ainda: Sebastian Abrahamsson, Miguel Oliveira, Daymaro Salina (3), Leonel Fernandes, Diamantino Djanló (2), José Ferreira (2), Henrique Magalhães, Linus Persson e Ricardo Brandão (4).



Treinador: Carlos Martingo.



- Veszprém (34): Mikael Appelgren, Máté Gáncs-Peto (2), Yehia Elderaa (3), Ali Zein (2), Thiagus Petrus (4), Yanis Lenne (2) e Ivan Martinovic (3). Jogaram ainda: Emil Nielsen, Hugo Descat (4), János Barna, Ahmed Hesham (5), Patrik Ligetvári, Nedim Remili (5), Dragan Pechmalbec (2), Ahmed Mesilhy e Bence Imre (2).



Treinador: Xavi Pascual.



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.