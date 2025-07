FC Porto devolve Fábio Vieira ao Arsenal

Sem conseguir impôr-se na equipa de Mikel Arteta, Fábio Vieira regressou ao FC Porto por empréstimo no início da temporada. O jogador de 25 anos foi uma das apostas de Vítor Bruno mas regressa a Inglaterra.





"O fim da temporada 2024/25 marca também término do período de empréstimo de Fábio Vieira, que deixa de fazer parte do plantel do FC Porto e vai regressar ao Arsenal", pode ler-se no sítio oficial do FC Porto.



Fábio Vieira participou em mais de 40 partidas pelos Dragões tendo marcado cinco golos e feito seis assistências. Números insuficientes para se manter na cidade invicta, depois de uma temporada em que o FC Porto ficou no terceiro lugar do campeonato.



"Confirmado o regresso de Fábio Vieira a Inglaterra, o FC Porto deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro", continuou o clube azul e branco.



O jogador de 25 anos fez a formação no FC Porto, tendo conquistado uma Youth League. Pela equipa principal ganhou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, antes de sair para o Arsenal na temporada 2022/23.