Taça da Liga
FC Porto
FC Porto e Ac. Viseu procuram presença na `final four` da Taça da Liga
O FC Porto recebe hoje o Académico de Viseu nos quartos de final da Taça da Liga, procurando garantir a presença na 'final four' e evitar uma eliminação precoce, como na época passada.
Os 'dragões' vêm de um triunfo em casa do Gil Vicente por 1-0 na última jornada da Liga, que lideram só com vitórias, enquanto os viseenses surjem no Dragão moralizados com a vitória alcançada em Alvalade frente ao Sporting por 2-1, igualmente em jogo da nona jornada do campeonato.
Os ‘quartos’ prosseguem na quinta-feira, com o Sporting de Braga a receber o Famalicão e o Benfica, recordista de troféus da competição, com oito, a receber o Gil Vicente.
O Sporting, por sua vez, foi a primeira equipa a apurar-se para as meias-finais, ao vencer na terça-feira na receção ao Marítimo por 2-1.
Programa e resultados dos quartos de final:
Terça-feira
Sporting - Marítimo, 2-1 (Sporting apurado para a 'final four')
Quarta-feira
FC Porto - Académico de Viseu, 20:30
Quinta-feira
Sporting de Braga - Famalicão, 18:45
Benfica - Gil Vicente, 20:45
(Com Lusa)
Os ‘quartos’ prosseguem na quinta-feira, com o Sporting de Braga a receber o Famalicão e o Benfica, recordista de troféus da competição, com oito, a receber o Gil Vicente.
O Sporting, por sua vez, foi a primeira equipa a apurar-se para as meias-finais, ao vencer na terça-feira na receção ao Marítimo por 2-1.
Programa e resultados dos quartos de final:
Terça-feira
Sporting - Marítimo, 2-1 (Sporting apurado para a 'final four')
Quarta-feira
FC Porto - Académico de Viseu, 20:30
Quinta-feira
Sporting de Braga - Famalicão, 18:45
Benfica - Gil Vicente, 20:45
(Com Lusa)