FC Porto e Anselmi acordam rescisão

“O FC Porto informa os seus associados, adeptos e simpatizantes que chegou a acordo com Martín Anselmi e a respetiva equipa técnica, quanto aos termos relativos à cessação das funções anteriormente assumidas com o clube”, lê-se no comunicado dos ‘azuis e brancos’.



Martín Anselmi tinha chegado aos ‘dragões’ no início do ano, mas deixou o comando técnico da equipa em 01 de julho, quando o clube deu conta do início das negociações para a sua saída.



“O FC Porto expressa o seu agradecimento pelo trabalho, profissionalismo e compromisso demonstrados por Martín Anselmi, formulando votos de sucesso para o seu futuro profissional e pessoal”, conclui o clube.



O argentino, de 40 anos, substituiu o despedido Vítor Bruno, mas nunca se conseguiu afirmar perante a massa adepta, concluindo a época com um saldo negativo de 10 vitórias, seis empates e cinco derrotas em 21 jogos nas diferentes competições.



Anselmi tinha sido contratado pela direção de André Villas-Boas, apesar de ser um treinador praticamente desconhecido na Europa, onde chegou proveniente dos mexicanos do Cruz Azul, clube com o qual rescindiu de forma litigiosa, com os ‘dragões’ a pagarem depois 3,1 milhões de euros para colocarem fim ao diferendo.



Na I Liga, o FC Porto terminou em terceiro lugar, já depois de ter sido eliminado, ainda com Vítor Bruno, da Taça de Portugal e da Taça da Liga, enquanto na Liga Europa a equipa ‘caiu’ no play-off de acesso aos ‘oitavos’, diante da Roma, já com Anselmi ao comando.



Após a conclusão da I Liga, o FC Porto, juntamente com o Benfica, competiu no Mundial de clubes, sendo afastado na fase de grupos, sem qualquer triunfo e saindo dos Estados Unidos como a pior das 12 equipas europeias em prova, com dois empates e uma derrota.



A equipa ‘azul e branca’ é atualmente treinada pelo italiano Francesco Farioli, de 36 anos, que na época passada orientou os neerlandeses do Ajax, que se estreou na I Liga com um triunfo caseiro frente ao Vitória de Guimarães, por 3-0, na segunda-feira.